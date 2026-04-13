        2026 Şevval Ayı Bitiş Tarihi Belli Oldu! Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 6 günler orucu faziletleri nelerdir?

        Hicri takvimin onuncu ayı olan Şevval ayı devam ederken, Ramazan ayının ardından tutulan nafile oruçlar da gündemdeki yerini koruyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) tavsiye ettiği ibadetler arasında yer alan ve halk arasında "6 günler orucu" olarak bilinen Şevval orucunun nasıl ve ne zaman tutulacağı merak ediliyor. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur, nasıl yapılır ve Şevval ayı hangi tarihte sona eriyor? İşte merak edilen detaylar...

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Ramazan ayının bitmesinin ardından oruç ibadetine devam etmek isteyen birçok Müslüman, Şevval ayında tutulan altı günlük nafile oruca yöneliyor. Hicri takvimin onuncu ayı olan Şevval döneminde tutulan bu oruç, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye ettiği ibadetler arasında yer alıyor. Peki, “6 günler orucu” ne zaman tutulur, Şevval ayı hangi tarihte sona eriyor? İşte konuya dair tüm detaylar...

        ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval, 20 Mart’ta başlayan Ramazan Bayramı’nın ilk günüyle birlikte başlamış olup 17 Nisan 2026 tarihinde sonlanacak.

        ŞEVVAL 6 GÜNLER ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELER?

        Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yerine getirilen faziletli ibadetlerin ardından, müminleri karşılayan bir diğer önemli amel ise Şevval ayında tutulan 6 günlük oruçtur. Ramazan boyunca oruca alışan Müslümanlar, Şevval ayında da altı gün oruç tutarak yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanma müjdesine erişirler.

        Peygamber efendimiz (s.a.v), şevval ayında altı gün oruç tutmuş ve tutulmasını tavsiye etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

        “Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun (yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir.”

        ŞEVVAL AYI 6 GÜNLER ORUCU NASIL TUTULUR?

        Ramazân-ı Şerif’ten sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu ayda tutulan nafile oruç Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir.

        Şevval ayı orucu niyeti ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için oruç tutmaya” ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için Şevval orucu tutmaya” şeklinde olabilir. Şevvâl ayında nafile niyeti ile tutulacak oruç, peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
