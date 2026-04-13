ŞEVVAL 6 GÜNLER ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELER?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yerine getirilen faziletli ibadetlerin ardından, müminleri karşılayan bir diğer önemli amel ise Şevval ayında tutulan 6 günlük oruçtur. Ramazan boyunca oruca alışan Müslümanlar, Şevval ayında da altı gün oruç tutarak yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanma müjdesine erişirler.

Peygamber efendimiz (s.a.v), şevval ayında altı gün oruç tutmuş ve tutulmasını tavsiye etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun (yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir.”