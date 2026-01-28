Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Şubat ayında konut ve iş yerlerine en fazla yüzde kaç zam yapılacak?

        Ev sahibi ve kiracılar takipte: 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK'in Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazanacak. Geçtiğimiz ay yüzde 34,88 olarak uygulanan kira artış tavanı, kiracı ve ev sahipleri başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından yakından izleniyor. Bu kapsamda, 2026 Şubat ayı kira artış oranının hangi tarihte belli olacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 07:41 Güncelleme: 28.01.2026 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK’in Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazanacak. Geçtiğimiz ay yüzde 34,88 olarak uygulanan kira artış tavanı, kiracı ve ev sahipleri başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından yakından izleniyor. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        2

        2026 ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

        Şubat kira artış oranı, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

        TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

        3

        2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

        Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.

        4

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Mevcut kira bedeli: 30 bin TL

        Ocak kira zam oranı: Yüzde 34,88

        Artış tutarı: 10.464 TL

        Zamlı tutar: 40.464 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü