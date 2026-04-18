2026 TOKİ İstanbul takvimi: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi", İstanbul etabıyla birlikte büyük bir heyecan yaratmayı sürdürüyor. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi, özellikle İstanbul başta olmak üzere yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Sonuçlar nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul’da yapılacak TOKİ kura çekiminin, resmi takvime göre 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı. Noter gözetiminde yapılacak çekiliş, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında TOKİ kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağı geliyor. Kura çekiminin ardından sonuçlara, e-Devlet sistemi üzerinden “Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti ile ve TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) aracılığıyla T.C. kimlik numarasıyla erişilebilecek. Ayrıca hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılmasının da planlandığı belirtiliyor.