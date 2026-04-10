2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 5 Nisan 2026'da uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Akademik başvurular, dil tazminatı ve kamu kurumlarında yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan sınavın değerlendirme süreci de merakla takip ediliyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.
Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilen 2026-YDS/1 oturumuna katılan çok sayıda aday, ''YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sınavın ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açarken, sonuçların açıklanacağı tarih de netleşti. Belirlenen takvime göre sonuçların Nisan ayının son günlerinde duyurulması bekleniyor. YDS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
2026 YDDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, 2026-YDS/1 sonuçlarının 30 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor.
YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
YDS sonuçları açıklandığında adaylar, puanlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılması gerekiyor. Ayrıca sonuçlara ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmediğinden, dijital ortamda görüntülenen sonuçlar resmi belge niteliği taşıyor.