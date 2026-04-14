        2026 YDS/1 SINAVI: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sınavının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Akademik kariyer planlamasından kamu kurumlarındaki dil tazminatına kadar birçok alanda belirleyici rol oynayan sınavın sonuçlarının ne zaman duyurulacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekleyen binlerce kişi, resmi açıklama tarihine odaklanmış durumda. Peki 2026-YDS/1 sonuçları hangi tarihte erişime açılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 12:55
        ÖSYM’nin yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan 2026-YDS/1’in tamamlanmasının ardından adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarını inceleyerek performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. Şimdi ise gözler, kesin sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Kurum tarafından paylaşılan sınav takvimine göre YDS sonuçlarının Nisan ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki 2026-YDS/1 sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte adayların merak ettiği detaylar…

        2026 YDDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan Perşembe adayların erişimine açılacak.

        YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        YDS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puan bilgilerine ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek. Sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor. Bunun yanı sıra sonuçlara ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla da pratik şekilde ulaşılabiliyor. Posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmediği için, adayların dijital ortamda görüntülediği sonuç ekranı resmi belge olarak kabul ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
