2026 YDS/1 SINAVI: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puan bilgilerine ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek. Sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor. Bunun yanı sıra sonuçlara ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla da pratik şekilde ulaşılabiliyor. Posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmediği için, adayların dijital ortamda görüntülediği sonuç ekranı resmi belge olarak kabul ediliyor.