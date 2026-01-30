2026’da AI-Native girişimler öne çıkacak

Türkiye startup ekosistemi 2025’te hem toplam yatırım hacmi hem de gerçekleşen işlem adedi bakımından belirgin bir daralma yaşadı. Yıl genelinde girişimlere aktarılan yatırım tutarı 589 milyon dolar seviyesinde kalırken, toplam işlem sayısı 306 olarak kaydedildi. Bu veriler, önceki yıla göre yatırım miktarında yüzde 45, işlem sayısında ise yüzde 48 oranında bir gerilemeye işaret ediyor. Sektörel dağılıma bakıldığında, 2025’te yapılan yatırımların yüzde 68’i fintech ve oyun sektörlerine yöneldi. Özellikle fintech sektörü, bugüne kadarki en yüksek yatırım tutarına ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Yatırım sayısı açısından ise yapılan her dört yatırımdan biri yapay zeka alanında gerçekleşti.

2025’i hem girişimcilik ekosistemi adına değerlendiren APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, bu yıl içerisinde yönettikleri 7 fon ile 12’si yeni, 12’si devam yatırımı olmak üzere 24 girişime yatırım yaptıklarını belirterek girişimcilik ekosistemine yönelik 2026 beklentilerini de paylaştı.