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        Haberler Spor Basketbol 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekiliyor - Basketbol Haberleri

        2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekiliyor

        Basketbolda 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi, yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:51
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        2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekiliyor!
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        Basketbolda 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri'nde eşleşmeler yarın belli oluyor.

        Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura, saat 18.30'da çekilecek.

        Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtılacak. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, kuraya 4. torbadan dahil olacak.

        Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa elemelerinde aynı grupta yer alamayacak.

        Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin de kura çekimi gerçekleştirilecek.

        Kura öncesi Avrupa elemelerinde torbalar şu şekilde:

        1. torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

        2. torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

        3. torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

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        4. torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, Ön elemelerden gelecek takım

        5. torba: Ön elemelerden gelecek takım, İsrail, Belçika, Bosna Hersek

        6. torba: Estonya, Ön elemelerden gelecek 2 takım, Büyük Britanya

        7. torba: İsveç, İzlanda, Ön elemelerden gelecek takım, Portekiz

        8. torba: Ön elemelerden gelecek 3 takım, Kıbrıs Rum Kesimi

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