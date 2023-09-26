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        Haberler Ekonomi Otomobil 2030'a kadar Avrupa'da tamamen elektrikliye dönecek - Otomobil Haberleri

        2030'a kadar Avrupa'da tamamen elektrikliye dönecek

        Nissan Motor Co., Avrupa kıtasında satılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 08:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 08:00
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        2030'a kadar Avrupa'da tamamen elektrikliye dönecek
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        Nissan CEO'su Uçida Makoto açıklamasında, elektrikli araçlara (EV) artan yönelime ilişkin "nihai çözüm, geri dönüş yok" dedi.

        CEO Uçida, "EV nihai mobilite çözümüdür. Bir milyondan fazla müşteri yolculuğumuza katıldı ve Nissan elektrikli aracın keyfini yaşadı" dedi.

        Yokohama merkezli Nissan, Avrupa kıtasında satışa çıkarılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getireceğini bildirdi.

        Nissan daha önce, 2030'a kadar küresel ürün gamını 19’u tam elektrikli dahil 27 yeni elektrikli modelle geliştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

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