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        Haberler Bilgi 21 Haziran 2024 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Çırak, Arka Sokaklar, MasterChef

        TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Cuma akşamını ekranları karşısında geçirmek isteyenler 21 Haziran 2024 akşamı ekranda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Bu akşam da birbirinden farklı film ve programlar izleyicisi ile buluşacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:18
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        Cuma akşamı ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağı birbirinden farklı yapımlar sunuyor. Cuma akşamı çeşitli film, dizi ve programlar izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar...

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        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:30 - Baba

        08:15 - Selvi Boylum Al Yazmalım

        10:15 - İyi Aile Çocuğu

        12:15 - Aslı Hünel ile Gelin Evi

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Çırak

        22:15 - Miras

        00:30 - Çırak

        02:15 - Miras

        04:00 - Kızılcık Şerbeti

        3

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 - 8'de Sağlık

        08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

        10:00 - MasterChef Türkiye

        13:00 - Cevap Ver Türkiye

        15:30 - Çarkıfelek

        20:00 - MasterChef Türkiye

        00:15 - Çarkıfelek

        02:30 - Cevap Ver Türkiye

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        07:13 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        07:15 - Uğurlugiller

        07:40 - Kara Tahta

        10:30 - Kanatlarını Aç

        13:15 - Seksenler

        16:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"

        18:00 - Ana Haber

        18:55 - İddiaların Aksine

        19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"

        22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"

        00:15 - Kara Ağaç Destanı

        03:00 - Kanatlarını Aç

        04:45 - Seksenler

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır

        09:00 - Ada Masalı

        11:00 - Dolunay

        13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 - Güzel Köylü

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Öldür Beni Sevgilim

        22:15 - Öldür Beni Sevgilim

        00:30 - İstanbullu Gelin

        03:00 - Dolunay

        04:30 - Baba Ocağı

        06:00 - Güzel Köylü

        6

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Afili Aşk

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        13:00 - Çetin Ceviz 2

        15:15 - Arka Sokaklar

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Arka Sokaklar

        23:15 - Çok Akustik

        01:45 - Çetin Ceviz 2

        03:30 - Güneşin Kızları

        05:15 - Tatlı İntikam

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Kahvaltı Haberleri

        08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 - ATV Gün Ortası

        14:00 - Mutfak Bahane

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 - ATV Ana Haber

        20:00 - Vahşetin Çağrısı

        22:00 - Meg: Derinlerdeki Vahşet

        00:20 - Kardeşim Benim 2

        02:30 - Destan

        05:00 Kalp Yarası

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