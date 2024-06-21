TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Cuma akşamını ekranları karşısında geçirmek isteyenler 21 Haziran 2024 akşamı ekranda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Bu akşam da birbirinden farklı film ve programlar izleyicisi ile buluşacak. İşte detaylar...
Cuma akşamı ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağı birbirinden farklı yapımlar sunuyor. Cuma akşamı çeşitli film, dizi ve programlar izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 - Baba
08:15 - Selvi Boylum Al Yazmalım
10:15 - İyi Aile Çocuğu
12:15 - Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Çırak
22:15 - Miras
00:30 - Çırak
02:15 - Miras
04:00 - Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 - MasterChef Türkiye
13:00 - Cevap Ver Türkiye
15:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
00:15 - Çarkıfelek
02:30 - Cevap Ver Türkiye
TRT1 YAYIN AKIŞI
07:13 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:15 - Uğurlugiller
07:40 - Kara Tahta
10:30 - Kanatlarını Aç
13:15 - Seksenler
16:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"
18:00 - Ana Haber
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"
22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"
00:15 - Kara Ağaç Destanı
03:00 - Kanatlarını Aç
04:45 - Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Güzel Köylü
19:00 - Star Haber
20:00 - Öldür Beni Sevgilim
22:15 - Öldür Beni Sevgilim
00:30 - İstanbullu Gelin
03:00 - Dolunay
04:30 - Baba Ocağı
06:00 - Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 - Çetin Ceviz 2
15:15 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
23:15 - Çok Akustik
01:45 - Çetin Ceviz 2
03:30 - Güneşin Kızları
05:15 - Tatlı İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 - Kahvaltı Haberleri
08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Vahşetin Çağrısı
22:00 - Meg: Derinlerdeki Vahşet
00:20 - Kardeşim Benim 2
02:30 - Destan
05:00 Kalp Yarası