212 NexT’ten yapay zekâ destekli üretim platformu Aibuild’e yatırım
Türkiye'nin ilk dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT, yeni yatırımını eklemeli üretim süreçlerini otomatikleştiren ve optimize eden yazılım platformu Aibuild'e yaptı. "Fiziksel Yapay Zekâ" (Physical AI) alanındaki Aibuild, aldığı yatırımla yapay zekâ ajanlarının endüstriyelleşmesini hızlandırmayı ve küresel ölçekte büyümeyi hedefliyor
2011 yılından bu yana Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde yer alan 212’nin ileri malzeme teknolojilerine yatırım yapmak üzere hayata geçirdiği 212 NexT, yeni yatırımını Londra merkezli Aibuild’e yaptı. Aibuild’in yatırım turuna, mevcut yatırımcılardan IQ Capital’ın liderliğinde 212 NexT ve Driventure stratejik ortaklar olarak katıldı. Turda ayrıca ACT Venture Partners, Force Over Mass Capital ve Atlas Ventures da yer aldı. Eklemeli üretim süreçlerini otomatikleştiren ve optimize eden yapay zekâ destekli yazılım platformu Aibuild, aldığı yatırımla ürünün otomasyon ve kalite güvencesi yeteneklerini geliştirmeyi, farklı makine ve malzeme ekosistemlerine entegrasyonunu genişletmeyi ve "Fiziksel Yapay Zekâ" vizyonuyla büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.
10 yılı aşkın araştırmanın ürünü olan Aibuild, yazılım tabanlı yapısı sayesinde dijital tasarım ile fiziksel parçalar arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Donanımdan bağımsız çalışan Aibuild'ın farklı 3D yazıcı modelleri, malzemeler ve üretim senaryolarıyla entegre çalışarak; manuel ve hataya açık süreçleri, gerçek dünya üretim kısıtlamalarını anlayan yapay zekâ ile değiştirdiği belirtildi. Platformun, havacılık, uzay, otomotiv ve enerji gibi sektörlerdeki üreticilere otomasyon, kalite güvencesi ve yüksek operasyonel verimlilik sağladığı kaydedildi.
212 NexT Yönetici Ortağı Çağlar Urcan, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “212 NexT olarak odağımız, endüstrilerin geleceğini şekillendirecek derin teknoloji çözümlerinin küresel ölçekte büyüme yolculuklarına, endüstriyel yatırımcı ağımızla katma değer sağlamak. Eklemeli üretimin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için kritik eşik, üretim süreçlerinin otomasyon ve güvenilirlik düzeyinin radikal biçimde yükselmesi. Aibuild’in geliştirdiği teknoloji tam da bu eşiği aşan, dünya çapında ölçeklenebilirliği mümkün kılan bir yaklaşım sunuyor. Ekibin vizyonu, teknik kapasitesi ve çözümün yarattığı etki bizi gerçekten heyecanlandırdı. Bu yatırımı, sadece bir şirketi değil; eklemeli üretimin gelecekte alacağı şekli destekleyen stratejik bir adım olarak görüyoruz.”
Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül şunları ekledi: "Yeni nesil üretimin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için dijital inovasyon ile endüstriyel ölçek arasındaki uçurumu kapatmalıyız. Aibuild’in platformu, karmaşık üretim iş akışlarını sadeleştirmek ve gerçek bir dijital dönüşüm sağlamak için gereken sağlam altyapıyı sunuyor. Daha verimli ve sürdürülebilir bir endüstriyel geleceğe güç veren bir çözüme yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz."
Aibuild Kurucu Ortağı ve CEO’su Dağhan Çam ise şu açıklamayı yaptı: “Bu yatırım, yapay zekâ ajanlarının ekrandan çıkıp fabrika sahasına indiği yeni bir döneme geçişimizi hızlandırıyor. Eklemeli üretim, uzun zamandır kişisel tecrübelere ve yazıya dökülmemiş mühendislik birikimine dayalı manuel süreçlerin sınırlarına takılıyordu. Biz bu engelleri ortadan kaldırıyoruz. Mühendislerin yapay zekâyı doğrudan iş akışlarına entegre etmelerini sağlayarak, büyük işletmelerin en karmaşık üretim zorluklarını çözmelerine, teslim sürelerini ciddi oranda düşürmelerine ve üretim kapasitelerini artırmalarına olanak tanıyoruz.”