212 NexT’ten yapay zekâ destekli üretim platformu Aibuild’e yatırım

2011 yılından bu yana Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde yer alan 212’nin ileri malzeme teknolojilerine yatırım yapmak üzere hayata geçirdiği 212 NexT, yeni yatırımını Londra merkezli Aibuild’e yaptı. Aibuild’in yatırım turuna, mevcut yatırımcılardan IQ Capital’ın liderliğinde 212 NexT ve Driventure stratejik ortaklar olarak katıldı. Turda ayrıca ACT Venture Partners, Force Over Mass Capital ve Atlas Ventures da yer aldı. Eklemeli üretim süreçlerini otomatikleştiren ve optimize eden yapay zekâ destekli yazılım platformu Aibuild, aldığı yatırımla ürünün otomasyon ve kalite güvencesi yeteneklerini geliştirmeyi, farklı makine ve malzeme ekosistemlerine entegrasyonunu genişletmeyi ve "Fiziksel Yapay Zekâ" vizyonuyla büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

10 yılı aşkın araştırmanın ürünü olan Aibuild, yazılım tabanlı yapısı sayesinde dijital tasarım ile fiziksel parçalar arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Donanımdan bağımsız çalışan Aibuild'ın farklı 3D yazıcı modelleri, malzemeler ve üretim senaryolarıyla entegre çalışarak; manuel ve hataya açık süreçleri, gerçek dünya üretim kısıtlamalarını anlayan yapay zekâ ile değiştirdiği belirtildi. Platformun, havacılık, uzay, otomotiv ve enerji gibi sektörlerdeki üreticilere otomasyon, kalite güvencesi ve yüksek operasyonel verimlilik sağladığı kaydedildi.

212 NexT Yönetici Ortağı Çağlar Urcan, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “212 NexT olarak odağımız, endüstrilerin geleceğini şekillendirecek derin teknoloji çözümlerinin küresel ölçekte büyüme yolculuklarına, endüstriyel yatırımcı ağımızla katma değer sağlamak. Eklemeli üretimin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için kritik eşik, üretim süreçlerinin otomasyon ve güvenilirlik düzeyinin radikal biçimde yükselmesi. Aibuild’in geliştirdiği teknoloji tam da bu eşiği aşan, dünya çapında ölçeklenebilirliği mümkün kılan bir yaklaşım sunuyor. Ekibin vizyonu, teknik kapasitesi ve çözümün yarattığı etki bizi gerçekten heyecanlandırdı. Bu yatırımı, sadece bir şirketi değil; eklemeli üretimin gelecekte alacağı şekli destekleyen stratejik bir adım olarak görüyoruz.” Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül şunları ekledi: "Yeni nesil üretimin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için dijital inovasyon ile endüstriyel ölçek arasındaki uçurumu kapatmalıyız. Aibuild’in platformu, karmaşık üretim iş akışlarını sadeleştirmek ve gerçek bir dijital dönüşüm sağlamak için gereken sağlam altyapıyı sunuyor. Daha verimli ve sürdürülebilir bir endüstriyel geleceğe güç veren bir çözüme yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz."