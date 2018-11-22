Pozitif fikir, etki ve enerji yaratan bir ideale hizmet eden fikirdir. Kişide heyecan, fikri geliştirme çabası ve haz yaratır.

Etkisi ve enerjisi olan her yaratım bir hizmete dönüşür. Sn Ergün Arıkdal “Yüksek titreşimli pozitif dalgalar zihnimizde yer ettikçe mental temizlik sağlar” demiştir.

Zihnimizi sürekli akan bilinçaltı negatif tesirlerden korumak için pozitif düşünce zorunluluğumuz var. Merkür bilinci, düşünceyi temsil eder. Retro olduğu dönemlerde bilinçaltı çalışması artar. Kişinin bilinçaltı eğilimleri açığa çıkar. Bu eğilimleri pozitife çevirmek için imkanlar gelişir.

Pozitif merak: Yüksek bilginin ilerleme, gelişme ve büyüme sağlayan itilimleridir. Heyecanı kalmayan, tekrara dayalı bilinçaltı eğilimler harekete geçtikçe mutsuzluk, tıkanıklık, işlerin ve düşüncelerin akmamasına sebep olur.

Dolunay’a eşlik eden Merkür retrosu bu tıkanıklıkları açmak için imkanlar yaratıyor. Merkür retrosu tutum değişikliği gerektiren bu enerjinin içselleştirilmesi ve yansıtıcı gücünün artırılması için güçlü bir katalizör görevi görüyor.

Günlük hayatımızda işler akışta devam ederken uykulu bir bilinç durumunda oluruz. Bilinçaltımızda yer eden negatif tesirlerin farkına varmayız. Merkür retrosu ile tesirler açığa çıkar ve tedbir almaya yöneliriz.

Güçlü Dolunay enerjisi ile tıkanmaya sebep olan tutum ve eğilimler açığa çıkarken akıl ve vicdan vasıtasıyla tedbir alıp elenmesi gerekenleri bırakabiliriz.

Bu Dolunay’da dengesiz, tatminsiz sabırsız güdülerimiz açığa çıkacak.

Yüksek beklentilerden açığa çıkan pasif agresif tutumlarımız bizi zorlayacak. Bu eğilimleri; kendi kendine yeten, doğru söze önem veren, araştıran ve uygulayan, kendisi için sağlıklı hedef koyan vasıflara dönüştürmek için iç gözlem yapmalıyız.

Varlık sevgisi olan ve yaratılmış bütünün arkasındaki gücü anlayan insanda açığa çıkan tutum ve değerler pozitiftir. Pozitif merak kaynağını bu değerlerden alır. Sanat eserlerinin, bilimin pozitif bilgi üretme ve yayma tesiri vardır. Merakımızı bu konularda yoğunlaştırabilirsek dünya görüşümüze katkısı olur.

Dolunay enerjisi pozitif bilgiye yönlendiren, pozitif merak için gerekli enerjiyi açığa çıkarıyor. Kendimizi, gerçek benlik değerlerimizi keşfetme yolculuğuna katkı sağlıyor. Geçmişten getirdiğimiz pratikliğini yitirmiş, negatif düşünce kalıplarını bırakıp, iletişim, mantık, kavrama kabiliyetlerimizin pozitif merak yoluyla yenilenmesine gayret etmeliyiz. Dolunay’da heyecanı tazeleyen, ilerleme ve büyüme getiren bilgiler, yüksek titreşimli pozitif dalgalar hareket halinde olacak. Tesirleri kabul edip uygulama içtenliğinde olmalıyız.

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