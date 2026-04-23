        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan Anıtkabir ziyaret saatleri 2026: Bugün Anıtkabir kaçta kapanıyor? 23 Nisan Anıtkabir açılış kapanış saatleri

        23 Nisan Anıtkabir ziyaret saatleri: Bugün Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu tüm yurtta hissedilirken, Anıtkabir bu özel günde ziyaretçi akınına hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, bayramın anlam ve önemini yerinde yaşamak isteyen vatandaşların ilk durağı oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi, 23 Nisan'ı Ankara'da geçirerek Atatürk'e olan bağlılığını göstermek istiyor. Ziyaret planı yapanlar ise Anıtkabir açık mı, saat kaça kadar ziyaret edilebilir sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:58 Güncelleme:
        23 Nisan’da Ankara’da en çok ziyaret edilen noktaların başında gelen Anıtkabir, bu yıl da yoğunluk rekoru kırmaya hazırlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, vatandaşlar hem bayram coşkusunu yaşamak hem de Ata’nın huzuruna çıkmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir’e akın ediyor. Milli egemenliğin simgesi haline gelen bu önemli mekânda ziyaret saatleri ve giriş düzenlemeleri de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 23 Nisan'a özel Anıtkabir ziyaret saatleri ve önemli detaylar…

        ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 23 NİSAN 2026

        Anıtkabir, her gün ziyaretçilere açıktır ve ziyaret saatleri genellikle şu şekildedir:

        Yaz Dönemi (1 Nisan - 31 Ekim): 09:00 - 19:00

        Kış Dönemi (1 Kasım - 31 Mart): 09:00 - 17:00

        ANITKABİR'İN TARİHÇESİ

        Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15. yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 'de Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı.

        1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçiyor.

        Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacı ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor.

        Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde güç ve temsili simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor.

