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23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da (2021) sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı olur mu? Bu hafta başta çalışanlar olmak üzere kamuoyunda bu sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 23 Nisan 2021'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da (2021) sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Önümüzdeki Cuma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için resmi tatil... Bilindiği üzere kısmi kısıtlama kararları doğrultusunda Cumartesi ev Pazar yani resmi tatil günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da kısıtlama var mı? İşte detaylar...

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. Ancak kısmi kısıtlama kararları nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri yani resmi tatil günlerinde yasak uygulandığı göz önünde bulunulursa henüz resmi bir karar olmamakla beraber 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması bekleniyor.

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