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  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde yapılacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de etkinlikler düzenleniyor. İşte 2023 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...

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  • 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde ve saat kaçta yapılacak?

    23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve etkinlikleri, bu günün coşkusunu paylaşmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız." diyerek çocuklara hediye ettiği 23 Nisan etkinliklerle kutlanacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...
  • 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde ve saat kaçta yapılacak?

    3 NİSAN ETKİNLİKLERİ İSTANBUL'DA NEREDE, SAAT KAÇTA?

    (TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.)

    Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği

    11:00-17:00 (Tüm Gün) Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan

    11:00-17:00 (Tüm Gün) Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck

    11:00-17:00 (Tüm Gün) Sosis Balon – Meydan

    11:30 Dans & Zumba Kids – Meydan

    12:00 23 Nisan Bandosu – Meydan

    12:00 Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
  • 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde ve saat kaçta yapılacak?

    12:30 Sihirbazlık Gösterisi – Meydan

    13:00 Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

    13:30 Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan

    14:15 Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan

    14:30 Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

    15:00 23 Nisan Bandosu – Meydan

    15:30 İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan

    16:30 Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
  • 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde ve saat kaçta yapılacak?

    16:30 23 Nisan Bandosu – Meydan

    BKM Çocuk Şenliği

    12:00 Rahmi M. Koç Müzesi yelken boyama etkinliği

    13:00-15:15 Rahmi M. Koç Müzesi dört ayrı yelken turu

    13:00 Rahmi M. Koç Müzesi otomobil boyama etkinliği

    14:00 Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Sunay Akın çocuklarla buluşacak

    Pera Müzesinde 23 Nisan Hayal Kurma Şenliği
  • 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde ve saat kaçta yapılacak?

    10:00-11:30 Hamid Tolouei Fard, Maximum Uniq ‘ÇOCUK FESTİVALİ’nde 2 atölye çalışması

    (Hatay ve Kahramanmaraş’a ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ kurulacak.)

    11:00 Maximum Uniq Lounge‘da Doğa ve Permakültür Atölyesi

    Kemerburgaz Kent Ormanı’nda 8. YBY Woods Çocuk Şenliği

    10:30-16:00 Bonjurköy – Ömerli /Çekmeköy’de 23 Nisan festivali

    10:00-20:00 KidZania İstanbul’da 23 Nisan etkinliği

    AKM İstanbul Çocuk Sanat Festivali

    15:00 CRR Konser Salonu’nda Tolga Taviş besteci & orkestra şefi konser
  • 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde ve saat kaçta yapılacak?

    ANKARA'DAKİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

    Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Parkı’nda ‘Çocuk Festivali’ gerçekleştirecek. Çocuk Festivali, 22 ve 23 Nisan günlerinde saat 12:00'de Gençlik Parkı’nda başlayacak.
  • 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde ve saat kaçta yapılacak?

    İZMİR'DEKİ 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

    23 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler yapılacak.
    İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öğrenciler tarafından buket sunulması

    Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın eşliğinde Bayrakların izci öğrenciler tarafından göndere çekilmesi

    İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR’ ün konuşması

    Milli Eğitim Bakanı mesajının okunması 

    Şiirlerin okunması
  • 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nerelerde ve saat kaçta yapılacak?

    Gerçekleştirilecek gösteriler:

    (23 Nisan Halk Müziği Korosu) İlkokul ve Ortaokul Karma Grup gösterileri

    (Efeler) İlkokul Gösteri grupları

    (Adım Adım İzmir’ im) Ortaokullar Gösteri grupları

    (Dalgalan Ey Şanlı Bayrağım) İlkokul ve Ortaokul Karma Final Gösteri grupları
    Ayrıca Fazıl Say'ın bestelediği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan'da İzmir'de dinleyicilerle buluşacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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