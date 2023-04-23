23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve etkinlikleri, bu günün coşkusunu paylaşmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız." diyerek çocuklara hediye ettiği 23 Nisan etkinliklerle kutlanacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...