23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'de çeşitli gösteri ve törenlerle kutlanacak olan 23 Nisan için hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı, merak konusu olurken, özel sektör çalışanları mesai alıp almayacağını araştırmaya başladı. Peki, "23 Nisan hangi gün, resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayrama mı denk geliyor?" İşte 23 Nİsan bayramı mı denk geliyor sorusunun yanıtı....