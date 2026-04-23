23 NİSAN KAPALI YOLLAR: 23 Nisan'da İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapalı yol var mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde törenlerle kutlanırken, özellikle Ankara ve İstanbul'da alınan yol kapatma kararları sürücülerin gündeminde yer alıyor. Resmi geçitler ve etkinlikler nedeniyle şehir merkezlerinde bazı ana yolların trafiğe kapatılması, dışarı çıkacak vatandaşları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. "Ankara'da hangi yollar kapalı, İstanbul'da trafik durumu nasıl? Vatan Caddesi açık mı?" soruları da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte detaylar
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOL VAR MI?
İstanbul’da bugün için trafik düzenlemelerine dair İstanbul Valiliği tarafından açıklanmış herhangi bir yol kapatma kararı bulunmuyor. Bu nedenle şehir genelinde büyük çaplı bir trafik kısıtlaması uygulanması beklenmezken, Vatan Caddesi de araç trafiğine açık durumda.
ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün duyurusuna göre yarın saat 06.00’dan itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi tamamen araç trafiğine kapalı olacak. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü de geçişe kapatılacak. Etkinlikler sona erene kadar bu güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklarda da trafik akışı durdurulacak.