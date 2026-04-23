ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün duyurusuna göre yarın saat 06.00’dan itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi tamamen araç trafiğine kapalı olacak. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü de geçişe kapatılacak. Etkinlikler sona erene kadar bu güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklarda da trafik akışı durdurulacak.