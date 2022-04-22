23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan ve coşkuyla karşılanıyor. Heyecan ve sevincini sosyal platformlardan paylaşmak isteyenler ise 23 Nisan mesajları resimli galerisini araştırıyor. Özellikle Atatürk ve çocuk resimleri ile Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri de en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ulusal egemenliğin 102. yılnda küçük hanımlar ve beylere özel Atatürk resimli 23 Nisan mesajları Habertürk galeri sayfasında...