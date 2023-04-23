Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirlerini paylaşın!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıldönümünde 23 Nisan şiirleri paylaşılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak isteyenler; En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözlerini araştırıyor. İşte 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri çeşitleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü yurdun dört bir köşesinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile süslenecek. Ramazan Bayramı'nın son gümüne denk gelen 23 Nisan'da çifte bayram yaşanıyor. Birçok etkinliğin düzenlendiği bu özel günde 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri okunacak. İşte En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan şiirleri ve sözleri...
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    DÜNYA ÇOCUK YILINDA -1- (BEHÇET NECATİGİL)  

    Bütün çocuklar
    Yokluk bilmesinler
    Et, şeker, süt bulsunlar
    Giyimli, tok ve rahat
    Gitsinler okullara
    Sınıflarını geçsinler.

    Büyükler biraz daha yorulsun
    Onlar da büyüsünler
    Onlar da mesut olsunlar
    Geçti, kaç savaş ezikliği
    Çocukları düşünsünler
    Çocuklar iyi gün görsünler.
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    ÇOCUKLAR (GÜLTEN AKIN)

     

    Çocuklar
    Onlar artık konuklardır
    Herkes kendince ağırlar konuklarını
    Kimi şakıya şakıya
    Kimi susarak, yumuşak
    Yaşadıkça eskir, ağırlaşır
    Artar boşluk
    Gün ayrı galaksiler
    Uzaklaşır kaç bin ışık yılı
    Sevgilerin, özlemlerin
    Miadı dolmuşsa
    Zorla zorla zorla
    Nereye kadar
    Onlar hoşça gitsinler
    Kalmalı bir eyyam daha
    Utana sıkıla
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    ÇOCUKLARIMA (AZİZ NESİN)


    Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
    Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
    Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
    Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler


    Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
    Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
    De ki bütün işe yarayanlar
    İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

     
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA (NAZIM HİKMET RAN)

     

    Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
    allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
    oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
    dünyayı çocuklara verelim
    kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
    hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
    dünyayı çocuklara verelim
    bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
    çocuklar dünyayı alacak elimizden
    ölümsüz ağaçlar dikecekler
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    GECE VE ANNE (OYA UYSAL)


    Anlamını bulmaktan korkup hayra zorlarken rüyayı
    içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

    Çıkıp yürüsem şimdi elinden kurtulup gecenin
    bitecek sanki yeryüzü,
    ansızın uçurum.

    Ey! durgun saçları karıştıran hayal.
    Affetmeye yatkın ruhumun bağışlamadığı gölge,
    terket beni, beni terket ve karış geçmişe.

    Ve artık istemem saçlarımda gezinse de ellerin
    soruları karışmış yanıtlar gibiyiz, yanlış,
    geceden doğmalıydım ben, geceden,
    kendime anne olmuşum meğer
    sokakları kovalarken çocuklar.

    Durup düşündüm de bende gülümseyen bir resmi yok
    içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

     

     
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    ÇOCUK VE HÜZÜN (SUNAY AKIN)

    Ne zaman bir çocuk ölse
    gözü evlerinde
    annesinin kavurduğu
    helvada
    kalır

     

    Yoksul bir çocuk görsem
    yağmur altında üşüyen
    köprü olmak geçer
    hiç değilse
    içimden
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    BÜYÜMÜŞ ÇOCUK ŞİİRİ (DİDEM MADAK)

    Artık büyüdü diyorlar bana
    Ekmeğini salatanın suyuna banma
    Ben artık büyüyüm Füsun
    Zengin evlerinde Harry Potter oldum bu yaştan sonra
    İstanbul'un kargaları İstanbul kadar kocaman
    Bağırmak denen bir adam saltanatını kurmuş burada
    Birçok şarkının ortasında yürürken İstiklal Caddesi
    Tomtom Mahallesi'ne taşıyor beni
    Ben yürümüyorum Füsun cadde yürüyor
    Bir cadı olduğumu burdan anlıyorum
    Hiçbir takım tutmuyorum, yıldızların takımından başka
    Bilirsin işte erkekler büyükayı, kadınlar küçük cezve
    Bugün bir harf girdi atmosferime, tutuştu ve yandı
    Siyah bir gelinliğe benzeyecek bu şiir
    Uzun kuyruklusundan

    İmgelerle yer değiştiriyorum Füsun
    Şiirin bir odasına üç yüz milyon vereceğim
    Durmadan mazmunlara sürgün gidiyorum olmuyor böyle.
    Cümle kapıların önünde kelimelerle beş taş oynuyorum.
    Karanlık sokaklardan biraz korkuyorum
    Ama korkmuyorum da esasında.
    Pardon diyorum ayağıma bastığında dünya
    saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma
    Kelimelerin tadına bakıyorum
    Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum yanlışlıkla.

    kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında
    Elimde tuttuğum sigara
    Ucu olmayan dize yakışıyor şiire

     

     
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR (ATAOL BEHRAMOĞLU)

     

    Kaybolmuş bir sevgi her zaman
    Kaybolmuş bir bilyaya benzer
    Anımsanır ışıltısı
    Belli belirsiz gözyaşlarıyla

     

    Bir çocuğun rüyasında bazen
    Bulunur kaybolmuş bir bilya
    Kiraz ağaçları sallanır
    Güvercinler uçuşur havada
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    ÇOCUKÇA DA BEN DE VARIM (ÖZDEMİR ASAF)

     

    Ben böyle yazdım sanma
    Ben böyle düşündüm
    Başından beri
    Sözcükler koşuyordu
    Düşünmelerimin ardından
    Çocuklar, çocuklar gibi
    Bayram yerlerinde

    Çocuklar oynuyordu
    Düşlerimin içindeki
    Bayram yerlerinde

    Ben onlara
    Hiçbir zaman
    Kapalı perdeleri göstermedim
    Kapalı kapıları göstermedim
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    MANASTIRLI HİLMİ BEY'E İKİNCİ MEKTUP (EDİP CANSEVER)

    23 Nisan 1961

     

    Yüzümden bir şeyler aktı aktı
    İçim de menekşelendi Hilmi Bey
    Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk
    Hiçbir yere gitmiyor
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    ANNELER VE ÇOCUKLAR (SEZAİ KARAKOÇ)

     

    Anne ölünce çocuk
    Bahçenin en yalnız köşesinde
    Elinde bir siyah çubuk
    Ağzında küçük bir leke

    Çocuk öldü mü güneş
    Simsiyah görünür gözüne
    Elinde bir ip nereye
    Bilmez bağlayacağını anne

     

    Kaçar herkesten
    Durmaz bir yerde
    Anne ölünce çocuk
    Çocuk ölünce anne
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ (CEYHUN ATUF KANSU)

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum
    Bütün çiçeklerini getirin buraya,
    Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,
    Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer
    Bütün köy çocuklarını getirin buraya,
    Son bir ders vereceğim onlara,
    Son şarkımı söyleyeceğim,
    Getirin, getirin...ve sonra öleceğim.

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
    Kir ve dağ çiçeklerini istiyorum,
    Kaderleri bana benzeyen,
    Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları
    Geniş ovalarda kaybolur kokuları...
    Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri
    Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,
    Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
    Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini
    Bacımın suladığı fesleğenleri,
    Koy çiçeklerinin hepsini, hepsini,
    Avluların pembe entarili hatmisini,
    Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın,
    Aman Isparta güllerini de unutmayın
    Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum.
    Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum.

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
    Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım,
    Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden,
    Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden,
    Ne güller fışkırır çilelerimden,
    Kandır, hayattır, emektir benim güllerim,
    Korkmadım, korkmuyorum ölümden,
    Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
    Baharda Polatlı kırlarında açan,
    Güz geldi mi Kop dağına göçen,
    Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen,
    Muş ovasından, Ağrı eteğinden,
    Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden
    Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni,
    Eğin türkülerinin içine gömün beni.

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
    En güzellerini saymadım çiçeklerin,
    Çocukları, öğrencileri istiyorum.
    Yalnız ve çileli hayatimin çiçeklerini,
    Köy okullarında açan, gizli ve sessiz,
    O bakımsız, ama kokusu essiz çiçek.
    Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek,
    Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek.

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
    Ben mezarsız yaşamayı diliyorum,
    Ölmemek istiyorum, yasamak istiyorum,
    Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın,
    Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın,
    Beni bilse bilse çiçekler bilir, dostlarım,
    Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim,
    Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
    Okulun duvarı çöktü altında kaldım,
    Ama ben dünya üstündeyim, toprakta,
    Yaz kış bir şey söyleyen toprakta,
    Çile çektim, yalnız kaldım, ama yasadım,
    Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım,
    Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.
    Simdi sustum, örtün beni, yatırın buraya,

     

    Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    DÖRT YAPRAKLI ÇİÇEK (FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA)

    Çıkamaz çocukluğundan dışarı
    Kimse.
    Oynamamız bundandır.
    Kara toprakla binlerce yıl.

    Çıkamaz çocukluğundan dışarı
    Kimse.
    Bundandır sevmemiz
    kiraz ağaçlarını.

    Çıkamaz çocukluğundan dışarı
    Kimse.
    Kardeşliğimiz bundandır
    Mavi sularla binlerce yıl.

     

    Çıkamaz çocukluğundan dışarı
    Kimse
    Bundandır inanmamamız
    Kocaman bombalara.
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    UÇURTMA (RIFAT ILGAZ)

     

    Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki…
    Uçurtmayı seviyorlar sözgelişi,
    Bir havalandı mı uçurtmaları
    Daha da güzelleşiyorlar.
    Maviliklerde gözleri
    Özgürlüğü yaşıyorlar
    Uçurtmalarla birlikte.

    Koparıp da iplerini hele
    Bir kurtuldular mı ellerinden,
    Öylesine seviniyorlar ki,
    Gidiş o gidiş, bile bile…

    Kızalım mı umursamayışlarına?
    Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta.
    Onlar da birer uçurtma değil mi?

    Bizim de ne süslü uçurtmalarımız vardı,
    Alıp başlarını gitmediler mi?
    Gözümüzden bile esirgedik
    Hangi birinin ipi kaldı elimizde?

     

     
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    TİLKİ İLE LEYLEK (ÇEVİREN: SELAHATTİN EYÜBOĞLU)

     

    Tilki hocanın iyiliği tutmuş bir gün
    Hacı leyleği yemeğe buyur etmiş
    – Ama, demiş tilki, bizde misafir
    Umduğunu değil bulduğunu yer.
    Meğer tilkinin cimrisi hepsinden betermiş
    Bir çorba çıkarmış topu topu
    O da sulu mu sulu
    Hem nerden getirse beğenirsiniz? Tabakta.
    Leylek gagasıyla uğraşadursun
    Tilki bitirmiş hepsini bir solukta.
    Leylek kızmış, ama çekmiş sineye.
    Bir zaman sonra
    O da tilkiyi buyur etmiş yemeğe.
    – Hay hay, demiş tilki, nasıl gelmem?
    Ben dostlara naz etmesini sevmem.
    Tam saatinde gelmiş.
    Leyleğe türlü diller dökmüş.
    Şu güzel bu güzel,
    Hele yemeğin kokusu
    Gel iştahım gel!
    Gerçi tilkilerin iştahı
    Pek nazlı değilmiş ama
    Et kokusu başka şeymiş.
    – Kuşbaşı galiba, demiş
    Bayılırmış etin böylesine
    Hele kıvamında pişmişine.
    Derken yemek sofraya gelmiş,
    Gelmiş ama nasıl?
    Kokusunu al, eti arada bul!
    Dar boğazlı upuzun bir çömlek içinde
    Tam leyleğin gagasına göre
    Tilki burnunu burgu etse nafile.
    Kısmış kuyruğunu evine dönmüş.
    Aç kaldığına mı yansın
    Bir kuşa rezil olduğuna mı?
    El alemi aldatanlar
    Bu masal size:
    Bir gün sizi de sokarlar
    Kurduğunuz kafese…
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    BAYRAM (ORHAN VELİ KANIK)

     

    Kargalar, sakın anneme söylemeyin!
    Bugün toplar atılırken evden kaçıp
    Harbiye nezaretine gideceğim.
    Söylemezseniz size macun alırım,
    Simit alırım, horoz şekeri alırım;
    Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar,
    Bütün zıpzıplarımı size veririm.
    Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    ÇOCUK (NECİP FAZIL KISAKÜREK)

    Annesi gül koklasa,ağzı gül kokan çocuk;
    Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk...

    Çocukta,uçurtmayla göğe çıkmaya gayret;
    Karıncaya göz atsa 'niçin, nasıl?' ve hayret...

    Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür;
    Biz akıl tutsağıyız, çocuktur ki asıl hür.

    Allah diyor ki:'Geçti gazabımı rahmetim!'
    Bir merhamet heykeli mahzun bakışlı yetim...

    Bugün ağla çocuğum,yarın ağlayamazsın!
    Şimdi anladığını,sonra anlayamazsın!

     

    İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;
    Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    KAYIP ÇOCUK (CAN YÜCEL)

     

     

    Birden işitilmez olsun ayak seslerim;
    Gölgem bir başka sokağa sapıversin;
    Unutayım bir anda her şeyi,
    Nerde oturduğumu,
    Bir tuhaf adem olduğumu Can adında.
    Aklım arayadursun başka kapılarda kısmetimi,
    Ben, bilmediğim sokaklarda bir başıma;
    Gönlüm öylesine geniş, öyle ferah,
    İlk defa görmüş gibi dünyayı,
    Bir şaşkınlık içinde, yeniden doğmuş gibi;
    Hatırlamam artık değil mi, dostlar,
    Hatırlamam artık garipliğimi?
  • 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2023 | En güzel, uzun ve kısa 2,3,4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

    ANLAMAK (CAHİT ZARİFOĞLU)

     

    Bazen anlıyorum
    Bazen anlamıyorum
    Annemi
    Babamı
    Ninemi

    Annem şöyle der
    Göstererek beni
    -Cin gibi maşallah

    Cin ne demek
    Gibi ne demek
    Babam diyor ki
    Bana bakarak
    -Altını üstüne getirmiş evin

    Hiç yapabilir miyim
    Dediklerini
    Tek başıma
    Ninemse der bana
    -Topaç gibi

    Bir dedem
    Açık insan
    Pek de zeki
    Dilinden bal akar
    Attaya gidelim der
    Al sana şeker der
    Göz kırpar
    Okşar
    Sever
    Birde gıdıklar

     

    Dedemi çok anlıyorum

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.