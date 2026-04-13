23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullar açık mı? 23 Nisan’da ders var mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler "23 Nisan'da okullar açık mı, ders yapılacak mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan bu özel günde eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl uygulanacağı her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu olurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevrildi. 23 Nisan Çarşamba günü okulların durumu ve detaylar araştırılmaya devam ediyor. İşte detaylar
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, öğrenciler ve veliler resmi tatil kapsamında okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Resmi tatiller takviminde yer alan bu anlamlı gün nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sıkça araştırılırken, 23 Nisan’da ders yapılıp yapılmayacağına ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Konuya dair ayrıntılar haberimizde
23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı resmi tatil sayıldığından okullar tatil olacak.
23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
23 Nisan 1920 'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1921 yılında 23 Nisan Milli Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü 1929 yılında çocuklara armağan ederek, dünyada bir ilke imza attı. Bu tarihten itibaren 23 Nisan sadece bir egemenlik günü değil, çocukların bayramı olarak da kabul edildi.
1935 yılında çıkan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 23 Nisan'ın ismi Ulusal Egemenlik Bayramı olarak değiştirildi. 1976 yılında ilk kez uluslararası bir boyut kazanan bu bayram, altı farklı ülkenin çocuklarını ağırlayarak dünya çocuklarıyla paylaşılmaya başlandı. 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeyle bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değişti.