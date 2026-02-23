Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 23 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        23 Şubat Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 23 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Show TV'de Şark Bülbülü filmi ekrana gelecekken, TV8'de Survivor heyecanı devam edecek. İşte 23 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 12:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanalların 23 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki bugün TV'de neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 23 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Şark Bülbülü

        22:00 Hedefim Sensin

        00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Arka Sokaklar

        02:30 Uzak Şehir

        04:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 atv Ana Haber

        20:00 Aynı Yağmur Altında

        23:15 A.B.İ.

        02:45 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Torontolu Adam

        22:30 Torontolu Adam

        00:30 Sahipsizler

        02:30 Sefirin Kızı

        03:45 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:13 İstiklal Marşı

        07:15 Kalk Gidelim

        08:50 Adını Sen Koy

        10:00 Kur’an’ın Mesajı

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:2 Seksenler

        14:15 Vefa Sultan

        15:30 Kur’an’ın Mesajı

        16:00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:10 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        23:55 Vefa Sultan

        01:05 Gönül Dağı

        03:05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:20 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        17:50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Umami

        22:30 Kıskanmak

        01:30 Yeraltı

        04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:15 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        23 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama