23 Şubat Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 23 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Show TV'de Şark Bülbülü filmi ekrana gelecekken, TV8'de Survivor heyecanı devam edecek. İşte 23 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
Kanalların 23 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki bugün TV'de neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 23 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü
22:00 Hedefim Sensin
00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:00 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Uzak Şehir
04:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 Aynı Yağmur Altında
23:15 A.B.İ.
02:45 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Torontolu Adam
22:30 Torontolu Adam
00:30 Sahipsizler
02:30 Sefirin Kızı
03:45 Ateşböceği
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:13 İstiklal Marşı
07:15 Kalk Gidelim
08:50 Adını Sen Koy
10:00 Kur’an’ın Mesajı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:2 Seksenler
14:15 Vefa Sultan
15:30 Kur’an’ın Mesajı
16:00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:10 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
23:55 Vefa Sultan
01:05 Gönül Dağı
03:05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:20 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
17:50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Umami
22:30 Kıskanmak
01:30 Yeraltı
04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
23 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ