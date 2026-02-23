Kanalların 23 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki bugün TV'de neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 23 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...