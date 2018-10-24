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24 Ekim Dolunay'ı burçları nasıl etkileyecek?

25 Ekim Dolunay'ı burçları nasıl etkileyecek? Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül, Dolunay'ın burçlara etkilerini kaleme aldı. İşte Dolunay'ın ardından burçların dikkat etmesi gereken konular...

24.10.2018 - 10:23 | Güncelleme:

24 Ekim Dolunayı finansal konularda hareketlilik getirirken, ayakların yere basması zorunluluğunu hatırlatıyor.

Tutumlu olmak ve üretim yapmak önem kazanıyor. Hayatta iz bırakmak isteyen vasıflarımız açığa çıkarken, yüksek sezgiler ve duyularla beslenen entelektüel becerilerimizi geliştirme imkanları beliriyor. Başkalarının fikirleri ile yol alınamayacağını anlayıp, özgün fikir üretme yolunu seçmeliyiz.

Zihinsel çatışmaların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Sırların açığa çıkmasıyla statü kayıplarına tanık olabiliriz. Dolunay’da Ay Uranüs ile Güneş ise Venüs ile kavuşumda. Karmik olarak taşıdığımız, değer duygusu nedeniyle sınandığımız olayların üstesinden gelebileceğimiz önemli görünümler var.

 

Dolunaylarda karşıtlıkların açığa çıkardığı enerjinin nihai olarak uyum ve denge noktasına ulaşması çok önemlidir. Düalitenin doğası gereği tezattan öğreniriz. Yaşam yolumuzda aynı konuyu farklı yönleriyle defalarca deneyimler karşıt senaryolar üreterek sınırlarımızın farkına varırız.

SINIRLAR ZORLANIYOR

Bu Dolunay’da sınırlar zorlanarak, arzular geçmiş deneyimlerin önüne geçmeye çalışabilir. Denenmiş, saflığını ve faydasını yitirmiş olan konulara son verip, denenmemiş derin farkındalıklarımızı gün yüzüne çıkaracak olanlara yönelebiliriz.
Ay Uranüs kavuşumu nedeniyle uyum ve dengenin yeniden sağlanması biraz zaman alacaktır.

Bu Dolunay’da duyguların doğasında sıkışıp kalmadan, Güneş’in Akrep burcunda temsil ettiği derin bilgiyi kavrayacak vasıflarımızı öne çıkarmak önemli. Biraz sessiz kalmak, gözlemci olmak gerekir.

Güneş Akrep burcunun; kararlılık, yüksek sezgi gücü, kaynakları iyi kullanma, olayları derinlemesine araştırma gücünü açığa çıkarıyor. Uzun vadeli stratejiler, kaynakların gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

Şüphe, kin, nefret gibi yakıcı duygular yüzeye çıkarken, sebep olan olayları anlama, özümseme, gerekli şartları hazırlama ve dönüştürme imkanları gelişecektir.

Dolunay’ın etkisiyle hafta boyunca; işbirliği gerektiren durumlar, tavizler, değerler, bireysel ve kolektif arzular gündem olacaktır.

İnsani yardım konuları, sivil toplum kuruluşları öne çıkabilir. İlkel güdüler, yoğun öfke açığa çıkabilir. İnsanların bir arada huzur içinde yaşamasının önemine vurgu yapan olaylar gelişebilir.

Sırlar, geçmiş husumetler çözüme ulaşmak için gün yüzüne çıkabilir. Problemlerin kaynağının iyi anlaşılması, çözüm için çabalamak faydalı olur. Düalitenin doğası gereği karşıtlıklardan açığa çıkan enerji doğal yollarla dengesini bulacaktır. Olayların gözlemcisi olmak, duygusal savaşa dönüştürmeden bilge vasıflarımızla hareket etmek ve sükuneti korumak faydalı olur.

 

 

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