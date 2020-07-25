TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor, Antalya Gloria Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelede Erzincan ekibi, rakibini 14. dakikada Ethem Erboğa ve 80. dakikada Uğurcan Bekçi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen ilk takım oldu. Aksaray temsilcisinin tek golü ise 90+3. dakikada Fuat Yaman'dan geldi.

Erzincanlılar maçı Dörtyol meydanında kurulan dev ekranda izledi. 24 Erzincanspor’un galibiyetiyle Erzincanlılar TFF 2. Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı. Karşılaşmanın bitmesiyle taraftarlar meydanları doldurup, ellerinde meşale ve davullarla halaylar çekip sevinç gösterilerinde bulundu. Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşlar söylediği etkinlikte, havai fişek gösterisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun birer teşekkür konuşması yaptı.

Kutlamalar çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Belediye Başkanı Aksun, protokol ve vatandaşlar Ordu Caddesi'nde bir süre yürüdü. Vatandaşlar, Ordu Caddesi, 13 Şubat Caddesi, Halit Paşa ve Fevzi Paşa caddelerinde araçları ile konvoylar oluşturup 24 Erzincanspor bayrakları ile sevinç gösterileri yaptı.