        24 il merkezli siber suç operasyonu: 360 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Giriş: 10.03.2026 - 10:23
        Siber suç operasyonu: 360 gözaltı
        İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 360 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, 24 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 162’si tutuklanırken, 125’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemleri devam ettiği bildirildi.

        Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satış dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 24 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği için siber suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

