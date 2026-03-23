24 Mart Salı hava durumu nasıl? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor. Bazı bölgeler için ise kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Peki, 24 Mart Salı hava nasıl? İşte 24 Mart Salı Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 24 Mart Salı günü için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında bulundu. Bu kapsamda, 24 Mart Salı güncel hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Peki, 24 Mart Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul il il hava durumu tahmin raporu...
24 MART SALI HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Düzce, Malatya, Bitlis ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri karla karışlık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İZMİR 8°C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ANKARA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.