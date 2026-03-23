24 MART SALI HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Düzce, Malatya, Bitlis ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri karla karışlık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.