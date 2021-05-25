Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.194.010 yükseldi. 46.446 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

25 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

24 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

24 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 23.01 itibarıyla 28 milyon 79 bin 67'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 65 bin 819, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 13 bin 248 oldu.

Adresten paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 167 milyon 810 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 483 bine, iyileşenlerin sayısı 148 milyon 983 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 898 bini, Hindistan'da 26 milyon 930 bini, Brezilya'da 16 milyon 83 bini ve Fransa'da 5 milyon 603 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 670 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD istihbaratının bir raporunda, Kovid-19'un yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni öğretim yılında kentteki tüm okulların, tercihsiz olarak yüz yüze eğitim yapacağını duyurdu.

ABD'de en az 25 eyaletteki yetişkinlerin yarısının Kovid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdığı belirtildi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Kovid-19 geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),Yemen'de Kovid-19'a yakalananların dörtte birinin öldüğünü açıkladı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının neden olduğu sağlık krizi ve ekonomik kriz sonucu 300 milyar avro zarar gördü.

Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) merkez camisinde Kovid-19'dan korunmak amacıyla düzenlenen aşı kampanyasının ilk gününde 1200 kişi aşılandı.

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Kovid-19 aşısının yapıldığını ve sürü bağışıklığını sağladıklarını bildirdi.

Japonya'da Kovid-19'a karşı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) yönetiminde Tokyo ve Osaka kentlerinde büyük aşılama merkezleri açıldı.

Japonya ayrıca, Kovid-19 nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresini uzatmayı planlıyor.

Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bir günde Kovid-19 vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Bangladeş'te Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonundan (RRRC) Şah Rezvan Hayat da Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 aşısı ve diğer konularda yardım almak için Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ yetkilileriyle görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Singapur'da, Kovid-19'u bir dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımının onaylandığı bildirildi.

Uganda hükümeti, kullanılmadığı için bekleyen ve temmuz ayında son kullanma tarihi dolacak Kovid-19 aşılarının merkeze geri gönderilmesi çağrısı yaptı.

Tayland'ın Malezya sınırındaki birkaç köyde daha hızlı yayıldığı düşünülen bir koronavirüs varyantının tespit edilmesi nedeniyle köylerde kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı ve giriş-çıkışlara kontrol noktaları kurulduğu belirtildi.

Pakistan, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla teslim aldığı aşılar dahil olmak üzere bugüne kadar 13 milyonun üzerinde aşı tedarik etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kovid-19 salgınının yayılmasından dolayı girişi askıya alınan ülke vatandaşlarının oturum ve vizelerinin uzatılması yönünde talimat verdi.