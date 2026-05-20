25 Mayıs Pazartesi borsa açık mı? 25 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul açık olacak mı?

Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Erzurum'da, dün akşam cami önünde cesedi bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül'ün cinayet şüphelisinin, olaydan önce kahvehane işleten 50 yaşındaki Turan. A.'yı çıkan tartışmada silahla yaralayan 30 yaşındaki İbrahim Arslan olduğu ortaya çıktı. Arslan, Bülbül'ü küfürleşme sonrası kendini korumak amacıyla öldürdüğünü söyledi (DHA)