25 Mayıs postaneler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi PTT postaneler yarım gün mü çalışıyor?
Kurban Bayramı öncesinde resmi kurumların çalışma durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle kargo, para gönderimi ve resmi işlemlerini tamamlamak isteyenler "25 Mayıs postaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Mayıs'ın arife günü olması nedeniyle gözler bayram öncesindeki son tam mesai gününe çevrilirken, PTT şubelerinin çalışma saatleri de merak konusu oldu. İşte 25 Mayıs PTT şubelerinin çalışma durumu ve saatleri ile ilgili ayrıntılar…
25 MAYIS PTT AÇIK MI?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kargo şirketleri normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı arifesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle 25 Mayıs resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo ve diğer kargo firmalarının şubeleri mesai saatleri içerisinde açık olacak. Ancak bayram tatili süresince birçok kargo firması sınırlı hizmet verebilir ya da tamamen kapalı olabilir.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.