Bugün itibarıyla Ramazan ayının 7. günü idrak ediliyor. Sabah ezanı ile başlayan oruç, akşam ezanı ile birlikte sona erecek. İftar saatleri illere göre farklılık gösterirken, her geçen gün birkaç dakika ileriye kayıyor. Peki, bugün iftar saati kaçta okunacak? İşte, 2026 Ramazan imsakiyesi ile 25 Şubat 2026 Çarşamba il il iftar saatleri…