Reytinglerde zirve yarışı! 26 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 26 Ekim Çarşamba yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kuruluş Osman gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 26 Ekim AB ve total reyting sıralaması...
Reyting sonuçları 25 Ekim Çarşamba günü yani dün ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz akşam izleyici karşısına gelen Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kuruluş Osman gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 25 Ekim reyting sonuçları:
25 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 KURULUS OSMAN
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 ESRA EROL'DA
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
5 KURULUS OSMAN (OZET)
6 ATV ANA HABER
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET
9 DILEK TASI
10 SHOW ANA HABER
25 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI