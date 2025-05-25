26 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Türkiye'de, her gün yerin farklı noktalarında çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana geliyor. Bu depremlerin bir kısmı insanlar tarafından hissedilmese de, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından titizlikle kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. 26 Mayıs 2025 tarihinde de yurdun farklı bölgelerinde art arda depremler yaşandı. Peki, bugün hangi şehirlerde deprem oldu, şiddetleri neydi? İşte, 26 Mayıs 2025 son depremler listesi...
Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yer sarsıntıları, hem kamuoyunun hem de uzmanların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. 26 Mayıs 2025 tarihinde de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, bugün hangi bölgelerde deprem oldu, şiddeti neydi? İşte, 26 Mayıs 2025 son depremler listesi...
ADANA SALLANDI
Adana Saimbeyli'de saat 00.35'te 2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 14 kilometre altında oldu.
KÜTAHYA SALLANDI
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 10.12'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 11 kilometre altında kaydedildi.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ