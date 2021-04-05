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27. Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri’ni kazananlar belli oldu

Oscar'ın habercisi sayılan 27. SAG (Screen Actors Guild - Amerikan Oyuncular Birliği) Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Pandemi nedeniyle 1 saat süren ve kırmızı halısız gerçekleşen SAG Ödülleri'nin kazananları The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt’s Creek ve The Crown oldu

27. Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri’ni kazananlar belli oldu

Bu yıl 27'ncisi gerçekleşen SAG (Screen Actors Guild - Amerikan Oyuncular Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle süresi 2 saatten 1'e indirilen törende kırmızı halı seremonisi gerçekleşmedi. Ödül töreni, sunucuların ve ödül kazananların önceden kaydedilmiş görüntüleriyle yapıldı. SAG Ödülleri'nin kazananları The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt's Creek ve The Crown yapımları oldu.

SAG Ödülleri'ne, Oscar'ın habercisi gözüyle bakılıyor. Bu yılki Oscar Ödülleri'nin ise 26 Nisan'da dağıtılması planlanıyor.

İşte 2021 SAG Ödülleri'nin kazananları...

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

DRAMA DALINDA TOPLU PERFORMANS
The Crown

KOMEDİ DALINDA TOPLU PERFORMANS
Schitt's Creek

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Jason Bateman, Ozark

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Gillian Anderson (The Crown)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Jason Sudeikis, Ted Lasso

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Catherine O'Hara, Schitt's Creek

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI
The Mandalorian

FİLM ÖDÜLLERİ

EN İYİ TOPLU PERFORMANS
The Trial of the Chicago 7

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI
Wonder Woman 1984

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Yuh-Jung Youn, Minari

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