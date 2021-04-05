Bu yıl 27'ncisi gerçekleşen SAG (Screen Actors Guild - Amerikan Oyuncular Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle süresi 2 saatten 1'e indirilen törende kırmızı halı seremonisi gerçekleşmedi. Ödül töreni, sunucuların ve ödül kazananların önceden kaydedilmiş görüntüleriyle yapıldı. SAG Ödülleri'nin kazananları The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt's Creek ve The Crown yapımları oldu.

SAG Ödülleri'ne, Oscar'ın habercisi gözüyle bakılıyor. Bu yılki Oscar Ödülleri'nin ise 26 Nisan'da dağıtılması planlanıyor.

İşte 2021 SAG Ödülleri'nin kazananları...

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

DRAMA DALINDA TOPLU PERFORMANS

The Crown

KOMEDİ DALINDA TOPLU PERFORMANS

Schitt's Creek

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Jason Bateman, Ozark

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Gillian Anderson (The Crown)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Jason Sudeikis, Ted Lasso

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI

The Mandalorian

FİLM ÖDÜLLERİ

EN İYİ TOPLU PERFORMANS

The Trial of the Chicago 7

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI

Wonder Woman 1984

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Yuh-Jung Youn, Minari