Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Türkiye, 11. Kalkınma Planı'nda yer alıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nden 50 bin teknoloji yıldızı gencin yetiştirilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde 30 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri, ülke geneline yayılıyor.

Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katılan Bakan Varank, gençler tarafından ilgiyle takip edilen atölyelerle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Varank, ATO Congresium'da gerçekleştirilen etkinlikte şunları kaydetti:

"Burs ve araştırmacı programlarımızla, TEKNOFEST gibi organizasyonlarla, Deneyap Türkiye gibi projelerimizle her yaştan insanımıza yatırım yapıyoruz. Bu noktada, bir müjdeyi vermek istiyorum. Biliyorsunuz 2023 hedeflerimizden biri de 81 ilin tamamında 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmaktı. 4. sınıftan 9. sınıfa kadar olan öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri verdiğimiz bu atölyeleri şimdiye kadar 30 ilimizde hizmete aldık. Şimdi ise 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz. Ekim ayında başlayacak eğitimlere katılacak öğrencilerimiz, yazılı ve uygulamalı iki aşamalı bir sınavla belirlenecek. İlk aşama olan yazılı sınav başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Ben tüm gençlerimize ve ailelerine bu fırsatı değerlendirmeleri, başvurularını son güne bırakmadan yapmaları çağrısında bulunuyorum."

Bakan Varank'ın açıkladığı 27 il şunlar: Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van.

36 AY ÜCRETSİZ EĞİTİM

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, iki farklı yaş grubundaki öğrencilerin, girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

Ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençlere, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay ücretsiz eğitimler veriliyor.

Bu 3 yıllık süreçte gençlerin, temel teknoloji yetkinlikleri, özel ilgi alanları ve proje üretme kabiliyetleri konusunda gelişim göstermeleri bekleniyor.

30 İLDE DEVAM EDİYOR

Deneyap Türkiye'de ilk sınıflar Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere 12 ilde açılmıştı. Teknoloji atölyelerinin ikinci fazı, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere 18 ilde hayata geçirilmişti. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde toplamda 5 bin 630 öğrenci eğitim alıyor.

Ortaokul seviyesi için 4 ve 5. sınıflar, lise seviyesi için de 8, 9 ve lise hazırlık sınıfları başvuru yapabilecek. Başvuruların 4 Temmuz’da tamamlanmasının ardından 2-23 Ağustos döneminde sınavlar gerçekleştirilecek. Konuya ilgi duyan gençler, www.deneyapturkiye.org adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.