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Mersin'de, zihinsel engelli 270 kilo ağırlığındaki obezite hastası Salim Sakarya, tedavi için hastaneye götürülmek üzere 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından battaniyeye sarılarak ambulansa taşındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Salim Sakarya (47),yaklaşık 10 yıldır süren obezite rahatsızlığı nedeniyle her geçen yıl daha da ağırlaşarak 270 kiloya ulaştı.

YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ

Birkaç ay önce de ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı sırada düşen Sakarya, düşmeye bağlı oluşan ağrıları ve kilosu dolayısıyla yatağa bağımlı hale geldi. Bu süre içerisinde vücudunda oluşan yatak yaraları da obezite hastası adamı bakıma muhtaç hale getirdi.

Zihinsel engelli iki kardeşi ve lenf kanseri tedavisi gören bir ablası olan Salim Sakarya’nın durumu, 86 yaşındaki annesi Melahat Sakarya'nın yaşından dolayı çocuklarıyla ilgilenememesi nedeniyle daha da ağırlaştı.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE TAŞINDI

Durumdan haberdar olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Salim Sakarya'nın evine ekip gönderdi. Evde bakım doktoru ve hemşireleri, hastanın ilk muayenesini yaptıktan sonra, kişisel bakımını da gerçekleştirdi. 270 kiloluk obezite hastası adam, daha sonra ailenin talebi üzerine hastaneye götürülmek üzere itfaiye ekiplerince battaniyeye sarılarak evinden ambulansa taşındı. 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından güçlükle ambulansa götürülen Sakarya, daha sonra tedavisi için hastaneye sevk edildi.

"ÇOK MUTLUYUM! TEDAVİ OLACAK, GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLMEYECEK"

Abla Neşe Erten, ailesine bakacak kendinden başka kimsenin olmadığını belirterek, kardeşine yardım eden ekiplere teşekkür etti. Erten, “Çok mutluyum, bugünü yaşamak için gece-gündüz uyku uyumadım. Günlerdir neler yaşıyorduk. Yemek bile yiyemiyorduk. Annemi bırakamıyorum. Kendi çocuklarımla ilgilenemiyordum. Kendi tedavime gidemedim. Ben bir aydır çabalıyorum. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Tedavi olacak, gözümüzün önünde ölmeyecek. Çok teşekkür ederim” dedi.