Analistler, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Londra piyasalarında bugün de Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini ve ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ile Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.