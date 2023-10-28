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        Haberler Gündem 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim bugün çalışanlara ek mesai ücreti var mı?

        28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, çalışanlar ek mesai ücreti alacak mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl coşkusu yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu özel gün öncesinde, 28 Ekim yarım gün mü sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Resmi tatillerde kamu kurumları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. 28 Ekim yani bugün çalışanlar, "28 Ekim bugün yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, çalışanlar ek mesai ücreti alacak mı?" Soruların yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:57
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        29 Ekim için geri sayım sürerken, 28 Ekim yarım gün mü sorusu çalışanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Resmi tatillerde bilindiği gibi birçok kurum kapalı olurken, hizmet vermemektedir. Peki, "28 Ekim bugün yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, çalışanlar ek mesai ücreti alacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ OLACAK?

        Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar ve 29 Ekim gününe kadar devam eder. Yeni 28 Ekim yarım gün resmi tatil sayılmaktadır.

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        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geldiği için kamu kurumu çalışanları ek olarak tatil yapamayacak.

        29 Ekim Pazar günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler hizmet vermeyecek.

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        29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

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        2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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