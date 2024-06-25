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        28 Şubat darbesi hangi yıl oldu? 28 Şubat'ta ne oldu, alınan kararlar neler?

        28 Şubat 1997'de Türkiye'de gerçekleşen post-modern darbe, ülkenin siyasi ve toplumsal yapısında derin izler bırakan önemli bir dönüm noktasıdır. Askeri müdahale olmadan gerçekleşen bu darbe, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucunda alınan kararlarla Refah-Yol Hükümeti'ni istifaya zorlamıştır. Peki, 28 Şubat 1997'de neler oldu ve hangi kararlar alındı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:31
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        28 Şubat 1997'de gerçekleşen olaylar, Türk siyasi tarihinde "post-modern darbe" olarak adlandırılır. Bu dönemde, Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin koalisyonundan oluşan Refah-Yol Hükümeti, ordu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının baskısı altında kalarak görevden çekilmek zorunda kalmıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) aldığı kararlar, laiklik karşıtı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla hükümete yönelik ciddi uyarılar ve yaptırımlar içermekteydi. Bu yazımızda, 28 Şubat sürecinde yaşanan olayları, alınan kararları ve bu olayların Türkiye üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

        28 Şubat Darbesi Hangi Yıl Oldu?

        28 Şubat ne zaman oldu sorusu günümüzde hala güncelliğini koruyan bir konudur. Bu tarihte yapılan 28 Şubat darbesi, 1997 yılında gerçekleşmiştir. Bu olay, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde "post-modern darbe" olarak bilinir ve 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararlarla başlamıştır.

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        28 Şubat'ta Neler Oldu?

        28 Şubat 1997, Türkiye tarihinde "post-modern darbe" olarak adlandırılan ve Refah-Yol Hükümeti'nin istifasına yol açan kritik bir dönüm noktasıdır. Bu tarih, Türk siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bırakan bir süreçtir. 28 Şubat'ta gerçekleşen olaylar ve alınan kararlar, Türkiye'nin laiklik ilkesini koruma amacıyla atılan adımlar olarak görülse de, birçok yönden demokrasiye müdahale olarak değerlendirilmiştir. İşte 28 Şubat'ta yaşananlar ve bu sürecin detayları:

        28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Türkiye'nin siyasi tarihindeki en önemli MGK toplantılarından biri olarak kaydedilmiştir. Bu toplantıda, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, ordunun baskısı altında önemli kararlar almak zorunda kalmıştır.

        Toplantı sonunda yayımlanan bildiride, Türkiye'nin laiklik karşıtı faaliyetlerle tehdit altında olduğu belirtilmiş ve bu faaliyetlere karşı alınacak tedbirler sıralanmıştır. Bu tedbirler arasında eğitim sisteminde köklü değişiklikler, tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerinin denetlenmesi, başörtüsü yasağı gibi konular yer almıştır.

        28 Şubat süreci, sadece askeri ve siyasi müdahalelerle sınırlı kalmamış, medya ve kamuoyu da bu süreçte aktif bir rol oynamıştır. Medya, hükümete karşı yoğun bir kampanya başlatarak, Refah-Yol Hükümeti'ni kamuoyunun gözünde itibarsızlaştırmak için çalışmıştır. Gazeteler, televizyonlar ve diğer medya organları, laiklik vurgusunu ön plana çıkararak hükümete yönelik eleştirilerini arttırmış ve hükümetin istifası yönünde kamuoyu baskısı oluşturmuştur.

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        Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası da 28 Şubat sürecinde hükümete karşı tavır almıştır. Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve sivil toplum temsilcileri, hükümetin politikalarını eleştirerek, ekonomik ve toplumsal istikrarın tehlikeye girdiğini savunmuşlardır. Bu baskılar, hükümetin istifaya zorlanmasında önemli bir rol oynamıştır.

        28 Şubat 1997'de alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda artan baskılar, nihayetinde Refah-Yol Hükümeti'nin istifasına yol açmıştır. Başbakan Necmettin Erbakan, 18 Haziran 1997'de istifa etmek zorunda kalmıştır. Erbakan'ın istifası, hükümetin devrilmesi anlamına gelmiş ve yerine Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz'ın başkanlığında yeni bir hükümet kurulmuştur.

        28 Şubatta Hangi Kararlar Alındı?

        28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararlar, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısında derin etkiler bırakmış ve Refah-Yol Hükümeti'nin istifasına yol açmıştır. Bu kararlar, laiklik ilkesini koruma amacıyla hükümete yönelik ciddi uyarılar ve yaptırımlar içermektedir. İşte 28 Şubat'ta alınan önemli kararlar:

        Eğitim ve Öğretimle İlgili Kararlar

        • 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim: İlköğretimin 8 yıla çıkarılması ve kesintisiz hale getirilmesi kararlaştırıldı. Bu karar, imam hatip okullarının ortaokul kısımlarının kapatılmasını da kapsıyordu.
        • İmam Hatip Okulları ve Kur'an Kursları: İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarının denetim altına alınması, bu okullara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması kararı alındı.
        • Laik Eğitimin Güçlendirilmesi: Eğitim sisteminde laiklik ilkesinin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla müfredatın gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.
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        Laiklik ve Dini Faaliyetlerle İlgili Kararlar

        • Başörtüsü Yasağı: Kamu kurumlarında ve eğitim kurumlarında başörtüsü kullanımının yasaklanması kararı alındı. Bu karar, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasını içeriyordu.
        • Tarikat ve Cemaatlerin Faaliyetleri: Tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerinin sınırlandırılması ve bu yapıların denetlenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, tarikat yurtlarının kapatılması ve cemaat okullarının denetim altına alınması da planlandı.
        • Dini Kıyafetlerin Kullanımı: Kamu kurum ve kuruluşlarında dini sembol ve kıyafetlerin kullanılmasının yasaklanması ve bu konuda denetimlerin arttırılması kararı alındı.

        Medya ve Kamuoyu ile İlgili Kararlar

        • Medyanın Duyarlılığı: Medyanın laiklik karşıtı faaliyetlere karşı duyarlılık göstermesi ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiği belirtildi. Medyanın, laiklik ilkesinin korunması konusunda bilinçli yayın yapması istendi.
        • Toplumun Bilinçlendirilmesi: Laiklik ilkesine aykırı faaliyetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve bu konuda bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi kararlaştırıldı.

        Diğer Kararlar

        • Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Güçlendirilmesi: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, laiklik ilkesine uygun dini hizmetlerin sunulması kararı alındı.
        • Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteklenmesi: Laiklik ilkesini savunan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu kuruluşlarla işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

        28 Şubat 1997'de alınan bu kararlar, Türkiye'de laiklik ilkesinin korunması ve laiklik karşıtı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla hükümete yönelik ciddi uyarılar ve yaptırımlar içermekteydi. Bu kararlar, Refah-Yol Hükümeti üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş ve nihayetinde hükümetin istifasına yol açmıştır. 28 Şubat süreci, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak yer almakta ve demokrasi ile laiklik arasındaki dengeyi tartışmaya açmaktadır.

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