28 Şubat darbesi hangi yıl oldu? 28 Şubat'ta ne oldu, alınan kararlar neler?

28 Şubat'ta Neler Oldu?

28 Şubat 1997, Türkiye tarihinde "post-modern darbe" olarak adlandırılan ve Refah-Yol Hükümeti'nin istifasına yol açan kritik bir dönüm noktasıdır. Bu tarih, Türk siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bırakan bir süreçtir. 28 Şubat'ta gerçekleşen olaylar ve alınan kararlar, Türkiye'nin laiklik ilkesini koruma amacıyla atılan adımlar olarak görülse de, birçok yönden demokrasiye müdahale olarak değerlendirilmiştir. İşte 28 Şubat'ta yaşananlar ve bu sürecin detayları:

28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Türkiye'nin siyasi tarihindeki en önemli MGK toplantılarından biri olarak kaydedilmiştir. Bu toplantıda, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, ordunun baskısı altında önemli kararlar almak zorunda kalmıştır.

Toplantı sonunda yayımlanan bildiride, Türkiye'nin laiklik karşıtı faaliyetlerle tehdit altında olduğu belirtilmiş ve bu faaliyetlere karşı alınacak tedbirler sıralanmıştır. Bu tedbirler arasında eğitim sisteminde köklü değişiklikler, tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerinin denetlenmesi, başörtüsü yasağı gibi konular yer almıştır.

28 Şubat süreci, sadece askeri ve siyasi müdahalelerle sınırlı kalmamış, medya ve kamuoyu da bu süreçte aktif bir rol oynamıştır. Medya, hükümete karşı yoğun bir kampanya başlatarak, Refah-Yol Hükümeti'ni kamuoyunun gözünde itibarsızlaştırmak için çalışmıştır. Gazeteler, televizyonlar ve diğer medya organları, laiklik vurgusunu ön plana çıkararak hükümete yönelik eleştirilerini arttırmış ve hükümetin istifası yönünde kamuoyu baskısı oluşturmuştur.