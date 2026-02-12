28 yıl sonra gelen ters takla! Malinin tarihe geçti

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın artistik buz pateni takımlar kategorisinde ABD, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun ikinci gününde artistik buz pateni takımlar serbest program müsabakaları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Çiftlerde Japon Riku Miura-Ryuichi Kihara, kadınlarda Japon Kaori Sakamoto ve son olarak erkeklerde ABD'li Ilia Malinin, birinci sırayı elde etti.

Bu sonuçların ardından ABD, buz dansındaki birinciliğinin avantajıyla 69 puan toplayarak rakiplerini geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Japonya'nın 68 puanla gümüş madalya aldığı takımlar kategorisinde, İtalya ise 60 puanla bronz madalyaya ulaştı.

28 YIL SONRA BİR İLK

Oyunlarda tarihe geçen an ise Ilia Malinin’in serbest programındaki performansıyla geldi. “Dörtlülerin Kralı” olarak tanınan genç sporcu, programının sonunda kusursuz bir ters takla (backflip) atarak buz pistinde 28 yıl sonra bir ilke imza attı.

Uzun yıllar tehlikeli olduğu gerekçesiyle yasaklanan bu hareket, 2024 yılında yeniden serbest bırakılmıştı. Son olarak 1998 Nagano Olimpiyatları’nda Fransız patenci Surya Bonaly tarafından yapılmıştı. Bonaly, Malinin’in tarihi performansının ardından yaptığı değerlendirmede, “Diğer patenciler için buzları ben kırdım. Ben bir öncüyüm,” ifadelerini kullandı.