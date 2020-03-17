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HaberlerEnerji
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284 maden sahası ikinci defa ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),hukuki durumları sona eren ve daha önceki ihalelerine müracaat olmayan 284 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak

maden sahası
AA

MAPEG'in Resmi Gazete'de yayımlanana ilanına göre, daha önce ihale edilmesine karşın müracaat olmaması nedeniyle ihaleleri gerçekleştirilemeyen 284 adet maden sahası ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

İhale ile ilgili usul ve esaslar genel müdürlüğün sitesinde ihale şartnamesinde belirtilecek.

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