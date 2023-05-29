Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 29 Ağustos Hangi Burç? 29 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

29 Ağustos hangi burç? 29 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

29 Ağustos burcu insanları, analitik düşünme yeteneklerine sahip, pratik ve titiz kişilerdir. Detaylara önem verir ve işlerini düzenli bir şekilde planlarlar. Mükemmeliyetçi bir yaklaşımları vardır ve yaptıkları her işte en iyi sonuçları elde etmek için çaba gösterirler. Mantıklı bir bakış açısına sahiptirler ve sorunları analiz ederek çözümler üretebilirler. Peki, 29 Ağustos hangi burç? 29 Ağustos burcu ne? 29 Ağustos yükseleni nedir?

29 Ağustos Hangi Burç? 29 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

29 Ağustos burcu özelliklerine göre bu kişiler Başak burcudur. Eleştirel düşünme becerileri gelişmiştir ve hataları fark ederek kendilerini sürekli olarak geliştirmeye çalışırlar. Aynı zamanda pratik bir zeka ile donatılmışlardır ve karşılaştıkları zorlukları etkili bir şekilde çözebilirler. Empati yetenekleri yüksektir ve başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak için çaba sarf ederler. Sorumluluk sahibi ve disiplinli çalışma alışkanlıklarıyla bilinirler. Sonuç olarak 29 Ağustos burcuna sahip olan bireyler, detaylara önem veren, analitik düşünceye sahip, mükemmeliyetçi ve sorumluluk sahibi kişilerdir.

29 Ağustos Burcu Erkeği

29 Ağustos burcu erkeği detaylara önem veren ve titizlikle hareket eden bir yapıya sahiptir. İşlerini düzenli bir şekilde planlar ve sorumluluklarını özenle yerine getirirler. Analitik düşünme yetenekleri gelişmiştir. Mantıklı bir bakış açısına sahiptirler ve sorunları analiz ederek çözümler üretebilirler. Eleştirel düşünme becerileri sayesinde hataları fark ederek kendilerini sürekli olarak geliştirmeye çalışırlar. Pratik bir zekâ ile donatılmışlardır ve karşılaştıkları zorlukları etkili bir şekilde çözebilirler.

Sorumluluk sahibi ve disiplinli çalışma alışkanlıklarıyla bilinirler. Görevlerini özenle yerine getirir ve planlama yetenekleri sayesinde işlerini düzenli bir şekilde yönetirler. Detaylara dikkat ederek başarıya ulaşmayı hedeflerler. Bununla birlikte 29 Ağustos burcu erkeği aşırı eleştirilere karşı hassas olabilir. Kendini sık sık sorgulayabilir ve eleştirilere aşırı tepki verebilir. Olumlu eleştirilere değer verirken olumsuz eleştirilere karşı duyarlı olabilirler. Kendilerine güvenlerini güçlendirmek ve olumlu bir bakış açısıyla kendilerini desteklemek önemlidir.

29 Ağustos Burcu Kadını

29 Ağustos burcu kadını detaylara önem veren ve titizlikle hareket eden bir yapıya sahiptirler. Düzenli bir yaşam tarzını benimserler ve işlerini planlı bir şekilde yönetirler. Mükemmeliyetçi bir yaklaşım sergilerler ve yaptıkları her işte en iyi sonuçları elde etmek için çaba gösterirler. Analitik düşünme yetenekleri gelişmiştir. Mantıklı bir bakış açısına sahiptirler ve sorunları analiz ederek çözümler üretebilirler. Eleştirel düşünme becerileri sayesinde hataları fark ederek kendilerini sürekli olarak geliştirmeye çalışırlar. Pratik bir zekâya sahiptirler ve karşılaştıkları zorlukları etkili bir şekilde çözebilirler.

Başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve yardım etmek için çaba sarf ederler. İyi bir dinleyici olabilirler ve çevrelerindeki insanların mental gereksinimlerini karşılamak için özen gösterirler. Sorumluluk sahibi ve disiplinli çalışma alışkanlıklarıyla bilinirler. Görevlerini özenle yerine getirir ve planlama yetenekleri sayesinde işlerini düzenli bir şekilde yönetirler. Detaylara dikkat ederek başarıya ulaşmayı hedeflerler. Bu kadınlar aynı zamanda özverili ve yardımseverdir. Başkalarına yardım etmek ve destek olmak için çaba gösterirler. Empati yetenekleri yüksek olduğundan çevrelerindeki insanların duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışırlar.

29 Ağustos Yükseleni Nedir?

29 Ağustos burcu yorumuna göre doğru bir yükselen burcu hesaplaması yapabilmek için doğum saatini de bilmek gerekmektedir. Yükselen burcu denilen tabir ise doğum anında doğu ufkunda yükselen burç olarak tanımlanır. Doğum saatini sağladığınız takdirde 29 Ağustos burcu için doğru yükselen burcunu belirlemek mümkündür.

29 Ağustos'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

29 Ağustos'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

  • Mehveş Emeç
  • Muhammet Ali Kurtuluş
  • Volkan Arslan

29 Ağustos'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

29 Ağustos'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Thomas Tuchel
  • William Levy
  • John Locke
  • Jean Aguste
  • Oliver Holmes
  • Juan Santamaria
  • Ingrid Bergman
  • Sono Osata
  • Charlie Parker
  • Paul Henze
  • Viv Anderson
  • James Hunt
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Giray İsminin Anlamı Nedir? Giray İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Giray isminin anlamı nedir?
Gökalp İsminin Anlamı Nedir? Gökalp İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Gökalp isminin anlamı nedir?
Gökçen İsminin Anlamı Nedir? Gökçen İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Gökçen isminin anlamı nedir?
Kürşat İsminin Anlamı Nedir? Kürşat İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Kürşat isminin anlamı nedir?
Kayla İsminin Anlamı Nedir? Kayla İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Kayla isminin anlamı nedir?
İsra İsminin Anlamı Nedir? İsra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM İsra isminin anlamı nedir?
Hanne İsminin Anlamı Nedir? Hanne İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Hanne isminin anlamı nedir?
İmran İsminin Anlamı Nedir? İmran İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM İmran isminin anlamı nedir?
Hande İsminin Anlamı Nedir? Hande İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Hande isminin anlamı nedir?
Gülşen İsminin Anlamı Nedir? Gülşen İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Gülşen isminin anlamı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.