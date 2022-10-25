CUMHURİYET (HÜSEYİN KARADENİZ)

Tarifin fazilettir,

Başkası eziyettir.

Tek hâkimin millettir,

Cumhuriyet çok yaşa.



Koruyacak millettir,

Yaşaman bir servettir,

Türk olmak bir şereftir,

Cumhuriyet çok yaşa.



Çarpan tek bir yürektir,

Hür yaşamak gerekir,

Anmak büyük şereftir,

Cumhuriyet çok yaşa.



Karanlıklar yok ettin,

Dünyaya sevgi ektin,

Sen bulunmaz nimettin,

Cumhuriyet çok yaşa.