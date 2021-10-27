Şiir: Duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği söz sanatıdır. Her Türk vatandaşı hayatında bir kez olsun okul ödevi bile yapmış olsa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri yazmıştır. Tanınan isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yazanlar birbirinden farklı söylemlerde ve farklı uzunluklarda şiirler yazmışlardır.

29 EKİM ŞİİRLERİ 2019 (2-3-4 KITA)

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!