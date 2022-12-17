Özel dik üçgenlerin en çok bilineni olarak kabul edilen ve açı ve kenar oranları iyi öğrenildiğinde geometri dersi için oldukça faydalı olan 3 4 5 üçgeni ağırlık merkezi nedir? 3 4 5 üçgeni özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

3 4 5 Üçgeni Özellikleri

3 4 5 üçgeni; kenar oranları 3, 4 ve 5 ile orantılı olan dik üçgenlere verilmiş olan bir isimdir. Bu üçgendeki dik kenarları oranı 3 ile 4 olurken hipotenüsün uzunluğu ise 5 birimdir.

Yukarıdaki görselde özellikleri paylaşılan 3 4 5 üçgeninin kenarları 3 ve 3’ün, 4 ve 4’ün, 5 ve 5’in katları olacak şekilde arttırılabilir. Tüm bu katlamalar 3 4 5 sayıları arasındaki oranı değiştirmediğinden elde edilen bu yeni üçgenler 3 4 5 üçgeniyle benzer üçgenler olurlar.

Yukarıdaki görseldeki gibi bu üçgenin kenarlarına 3k 4k 5k dersek;

3k= 3,6,9

4k= 4,8,12

5k= 5,10,15

3 4 5 Üçgeni Açıları

3 4 5 üçgeninin iç açılarına geldiğimizde ise bu açılar 37, 53 ve 90 derece olarak karşımıza çıkmaktadır. 3 4 5 üçgeninde, küçük kenar olan 3’ün açısı 37, 4’ün açısı 53 ve 5’in açısı ise 90 derece olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise şudur: 3 4 5 üçgeninde, üçgenin kenar uzunlukları bu sayıların katları kadar arttığı halde, üçgenin açıları sabit kalacaktır.

Aşağıdaki görseli inceleyerek 3 4 5 üçgeni iç açıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

3 4 5 Üçgeninin Ağırlık Merkezi

3 4 5 üçgeninin ağırlık merkezini anlamamız için öncelikle kenarortay kavramının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Kenarortay; bir üçgendeki bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçası olarak tarif edilmektedir. Bir üçgendeki kenarortayların kesiştiği noktaya da ağırlık merkezi adı verilmektedir. Bu tanımdan hareketle, 3 4 5 üçgeninde de kenarortayların kesişim noktası bu üçgenin ağırlık merkezini oluşturmaktadır.

3 4 5 Üçgeni İle İlgili Sorular

Şimdi gelin hep birlikte aşağıda vermiş olduğumuz soruları çözerek, 3 4 5 üçgeniyle ilgili öğrendiklerimizi pekiştirelim:

Soru 1