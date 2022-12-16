Yalnızca öğrencilik hayatında değil hayatın her alanında yapılan basit hesaplamalarda dahi ihtiyaç duyduğumuz bir matematiksel işlem olan tam sayılarda toplama işlemi bu özelliğiyle insan yaşamının merkezinde yer almaktadır. Peki, tam sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği nedir? İşte, tüm detaylar…

Tam Sayılarda Toplama İşlemi Özellikleri

İki ya da ikiden fazla sayının birbirine eklenmesiyle elde edilen sonuca dayanan tam sayılarda toplama işleminin temelde birleşme özelliği, ters eleman özelliği, etkisiz eleman özelliği ve değişme özelliği olarak 4 ana özelliği olduğundan bahsedilmesi gerekmektedir.

Şimdi gelin örnekler üzerinden tam sayılarda toplama işlemi özellikleri nelermiş birlikte göz atalım:

Tam Sayılarda Toplama İşleminin Birleşme Özelliği

Üç ya da daha fazla sayı ile bir toplama işlemi yapılırken, öncelikle hangi iki sayının toplanacağının işlem sonucuna bir etkisi olmayacaktır. Tam sayılarda toplama işleminin bu özelliği birleşme özelliği olarak adlandırılmaktadır. Şimdi gelin bu özelliği bir örnek üzerinden birlikte inceleyelim:

Örnek:

3+4+5 işlemine baktığımızda ilk olarak hangi iki sayı toplanırsa toplansın bu durum sonuca etki etmeyecektir.

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Yukarıda verilen 3+4+5 işleminin sonucu ister 7+5=12 şeklinde isterse de 3+9= 12 şeklinde toplansın sonuç değişmeyecektir.

Tam Sayılarda Toplama İşleminin Ters Eleman Özelliği

Bir tam sayı ile toplamı sıfıra eşit olan sayıya, matematikte o sayının tersi adı verilmektedir. Yani bir toplama işleminde toplamları 0 olan iki sayı birbirinin tersidir.

Örnek:

3+(-3)= 0 olduğundan;

3 sayısının toplama işlemine göre tersi -3 sayısıdır.

-3’ün toplama işlemine göre tersi ise 3 sayısı olacaktır.

Tam Sayılarda Toplama İşleminin Etkisiz Eleman Özelliği

Toplama işleminde bir sayı 0 ile toplandığında sonuç o sayının kendisi olacaktır. Bu kurala toplama işleminde etkisiz eleman özelliği adı verilmektedir.

Örnek:

6+0= 6

19+0+10= 29

Tam Sayılarda Toplama İşleminin Değişme Özelliği

Tam sayılarda toplama işlemi yapılırken sayıların yerlerinin değiştirilmesi sonuca etki etmemektedir.

Örnek:

5+3= 8

3+5= 8