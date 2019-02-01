Cinayeti işleyenler 25 yıl hapse mahkum oldu

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3,5 yıl sonra yeniden soruşturma izni

Beyoğlu'nda iki grup arasında omuz atma tartışması yüzünden çıkan kavgada 37 yaşındaki Ayhan Kaya hayatını kaybetti. Kavgaya müdahale etmedikleri gerekçesiyle 2 polis memuru hakkında dava açıldı yargılanmaları devam ederken cinayetle ilgili 3.5 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Valilik, olaya müdahale etmediği öne sürülen biri eski komiser yardımcısı 2 polis hakkında daha soruşturma izni verdi.

Giriş: 01.02.2019 - 11:19 | Güncelleme:  


Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Beyoğlu'nde 4 Temmuz 2015'de iki grup arasında omuz atma tartışması yüzünden çıkan kavga çıktı. 37 yaşındaki Ayhan Kaya, 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili olarak 3 kişi "Kasten adam öldürme" suçundan yargılandı. 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 POLİS YARGILANIYOR

Ayhan Kaya'nın ailesi, cinayetin yaşandığı kavga olayına müdahale etmeyerek seyrettiği iddia edilen güven timi polislerinden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma sonucunda polis memurları Mücahit Ö. ve Ali T. hakkında görevlerinin gereklerine aykırı davranmak suretiyle “Görevlerini kötüye kullanmak” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.



İKİ POLİSTEN DAHA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bu iki polisin yargılaması devam ederken Ayhan Kaya'nın ailesi CİMER'e başvuruda bulundu. Kardeşinin ölümüne neden olan kavgaya müdahele etmeyen polisler arasında eski komiser yardımcısı Zafer O. ile polis Barış Coşar'ın asli fail olduğunu iddia etti. Savcılık yeniden soruşturma açtı. İki şüpheli hakkında valilikten soruşturma izni talep etti.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bu talep üzerine valilik tarafından görevlendirilen bir başkomiser tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda, yargılanan 2 polis memurlarının dışında kavgayı görerek müdahale etmedikleri tespit edilen eski komiser yardımcısı Zafer O. ile polis memuru Barış C.'nin de kusurlu oldukları kanaatine varıldı. Valilik, bu iki isim hakkında da soruşturma izni verilmesine karar verdi. Savcılık, soruşturması sonucunda bu iki şahsa da dava açarsa yargılanan sanık sayısı 4'e yükselecek.

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