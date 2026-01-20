Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık 3 aylık bebek böbrek yetmezliğinden kurtuldu | Sağlık Haberleri

        3 aylık bebek böbrek yetmezliğinden kurtuldu

        Anne karnındayken sol böbreğinde genişleme tespit edilen 3 aylık bebek, Erzurum'da kapalı yöntemle yapılan ameliyatla böbrek yetmezliğinden kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 aylık bebek böbrek yetmezliğinden kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincanlı Zeynep Kurt'un yaklaşık 6 ay önce hamilelik döneminde yaptırdığı tetkiklerde, Nursena bebeğin sol böbreğinde genişlemeden şüphelenildi. Doğumun ardından Zeynep ve Enes Kurt çifti, bebeklerini tavsiye üzerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkaya'ya götürdü.

        Burada yapılan ultrason ve detaylı tetkiklerde 3 aylık bebeğin böbrek çıkışında darlık tespit edilmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonda darlık giderildi.

        Erken teşhis ve tedavi sayesinde minik Nursena sağlığına kavuştu.

        "ŞİFAYLA TABURCU EDİYORUZ"

        Prof. Dr. Özkaya, bebeğin anne karnındayken böbreğinde genişleme tespit edildiğini söyledi.

        REKLAM

        Doğum sonrası bebeğe detaylı tetkik yaptıklarını anlatan Özkaya, "Tetkiklerde böbrek çıkışında darlık tespit ettik, üçüncü aya kadar tetkikleri tamamlayıp sonra ameliyat yaptık. Ameliyatı yaklaşık 2,5 santimlik kesiyle yaptık, böbrek çıkışındaki darlığı tamir ettik, kateter koyduk. Bugün kateterlerini aldık ve şifayla bebeğimizi taburcu ediyoruz" dedi.

        Özkaya, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde çocuk üroloji alanında her türlü hastalığı teşhis ve tedavi ettiklerini belirterek, kliniklerinde bu tarz çok sayıda vakaya başarıyla müdahale ettiklerini aktardı.

        Çocukların çok küçük olmasının ameliyat açısından sorun teşkil etmediğini dile getiren Özkaya, mikroskobik yöntemle yani alanı büyüterek işlem yapıldığı için ameliyatın güvenli olduğunu dile getirdi.

        Küçük çocuklarda tedaviye daha hızlı cevap aldıklarını vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti: "Erken teşhis ve erken tedaviyle hastaları sağlığına kavuşturabiliyoruz. Böbrek çıkış darlıklarında böbrek içindeki basınç arttığı için belli süre sonra böbrek artık yetmezliğe girebilir ve fonksiyonu kaybedebilir. Bu tür durumlarda eğer iş işten geçmişse, teşhiste geç kalınmışsa böbreği almaya kadar giden kötü sonuçlar olabiliyor. O yüzden erken teşhis önemli."

        "BU ÖMÜRLÜK AMELİYAT, BEBEĞİMİZİ YAŞAMI BOYUNCA GÖTÜRECEK"

        Prof. Dr. Özkaya, böbrek çıkışındaki darlığın tam olarak sebebinin bilinemediğini, bu bebekte ise doğuşsal ve yapısal bir bozukluk olduğunu belirterek, "Biz o dar segmenti çıkarttık, iyileşme sağlandı. Bu ömürlük ameliyat, 3-4 aylık bebeğimizi yaşamı boyunca götürecek. Bu ameliyatların çok dikkatli ve usta ellerde yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Baba Enes Kurt da bebeklerini tavsiye üzerine Prof. Dr. Özkaya'ya getirdiklerini anlatarak, "Fatih hocam sağ olsun bize her konuda tüm süreçte yardımcı oldu, sonra başarıyla ameliyatımızı yaptı. Allah ondan razı olsun, sağ olsun var olsun. Bebeğimize ilk teşhis yine bu hastanede konulmuştu. Ameliyat olmazsa sonrasında tehlikeli olacağı söylendi. Bu konuda uzman birini aradık, Fatih hocamı bulduk" diye konuştu.

        İlk göz ağrısı evlatlarını sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kurt, Özkaya ve ekibine teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kar aralıklı sürecek

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İstanbul ve Marmara'da kar yağışı beklendiğini söyledi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...