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        Haberler Magazin 3 büyükler buluştu! Cenk Tosun'un Zehra Güneş ve Vargas'lı fotoğrafı gündem oldu!

        3 büyükler buluştu! Cenk Tosun'un Zehra Güneş ve Vargas'lı fotoğrafı gündem oldu!

        Filenin Sultanları, galibiyetin ardından ülkeye döndü. Takımın en skorer isimlerinden Melissa Vargas ve Zehra Güneş, Beşiktaş'ın gözde oyuncularından Cenk Tosun ile bir araya geldi. Üçlünün fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:10
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        2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı ülkeye geri döndü. Coşkuyla kutlanan zaferin ardından Filenin Sultanları'nın yeni rotası Japonya oldu! Takımın gündemde olduğu şu günlerde Zehra Güneş ve Melissa Vargas'ın futbolcu Cenk Tosun ile olan fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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        Cenk Tosun, Zehra Güneş ve Melissa Vargas ile pozunu paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Tosun'un paylaşımını görenler "3 büyükler", "Bu üçlü çok güçlü", "Resmen gurur tablosu" gibi yorumlarda bulundu.

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        Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı ilk tebrik eden kişilerin başında gelen Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, Zehra Güneş ve Melissa Vargas ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

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        Zehra Güneş ve Melissa Vargas ile akşam yemeğine çıkan Cenk Tosun'a eşi Ece Tosun, Zehra Güneş'in kardeşi Mina Güneş, Işıl Gölbaşı gibi isimler de eşlik etti.

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        İşte Cenk Tosun, Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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