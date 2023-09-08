3 büyükler buluştu! Cenk Tosun'un Zehra Güneş ve Vargas'lı fotoğrafı gündem oldu!

1 Şurada Paylaş!









2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı ülkeye geri döndü. Coşkuyla kutlanan zaferin ardından Filenin Sultanları'nın yeni rotası Japonya oldu! Takımın gündemde olduğu şu günlerde Zehra Güneş ve Melissa Vargas'ın futbolcu Cenk Tosun ile olan fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.