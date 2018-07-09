Türkiye'de profesyonel liglerdeki yaz transfer dönemi 9 Haziran 2018 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Takımların yapmayı planladıkları transferleri bu dönem içinde tamamlaması gerekirken, 1 ay geçmesine rağmen geçtiğimiz sezona göre sessiz günler yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş peki ne yaptı? Onların da transferdeki bu sessizliğinin nedeni Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası ve UEFA’nın Finansal Fair-Play kurallarına uymak zorunda olmaları ön plana çıkıyor.
EN HIZLISI GALATASARAY
Galatasaray, üç büyükler olarak tabir edilen takımlar arasında transfer perdesini açan ilk kulüp oldu. Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı. Muğdat’a boşta olduğu için bonservisi bedeli ödenmedi. Galatasaray, ikinci transferini de ligin ikinci yarısında İtalyan ekibi Inter’de takıma kiralık olarak gelen Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun bonservisini alarak yaptı. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo için Inter’e 2 milyon 500 bin Euro transfer ücreti ödedi. Aslan ayrıca Ryan Donk ile de sözleşme uzattı.
BEŞİKTAŞ GENÇ FUTBOLCULARA YÖNELDİ
Beşiktaş bu transfer döneminin başında genç futbolcularla anlaştı. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Dorukhan Toköz ile Güven Yalçın sözleşme imzaladı. Bu sezon da iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE SESSİZLİĞNİ KORUYOR
Fenerbahçe, 9 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında hiçbir futbolcuyu kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertliler, sadece teknik adam değişikliğine gitti. Direktör Aykut Kocaman’ın yerine Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu’yu geldi. İki takımın da gündeminde birçok futbolcu olmasına rağmen şu ana kadar imza aşamasına gelmedi.
3 BÜYÜKLER GEÇEN SEZON İLK AYDA 12 TRANSFER YAPTI
Geçtiğimiz sezon ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için transfer dönemi hızlı başlamıştı. 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı ve 17 Temmuz’a kadar en çok Fenerbahçe transfer yapmıştı. Sarı-lacivertliler kadrosuna Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Carlos Kameni ve Eljif Elmas’ı dahil etmişti. Galatasaray da Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Maicon ve Mariano’yu transfer etti. Beşiktaş ise geçen sene bu süreçte bir önceki sezon kiralık olan forma giyen Caner Erkin’in Inter’den bonservisini alırken, Atınç Nukan’ı kiralık olarak ve Portekizli savunmacı Pepe'yi de kadrosuna kattı.
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