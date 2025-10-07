3 farklı görev yerine getirildi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar tarafından, NSosyal hesaplarından, Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCInın art arda kalkması sonrasında yaptıkları test uçuşlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Testte, Bayraktar TB3ün atış kabiliyeti, Bayraktar KIZILELMAnın iniş-kalkış manevraları ve Bayraktar AKINCInın operasyonel sorti uçuşları bir kez daha gözler önüne serildi.

Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI güvenlik güçlerinin envanterine girerken, Bayraktar KIZILELMAnın gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor.

İTALYAN HEYET DE İZLEDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto, Leonardo S.p.Adan Simone Ungaro, Carlo Gualdaroni ve beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti.

Heyet, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMAnın test uçuşlarını izledi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.