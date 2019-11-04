Japonlar birçokları tarafından dünyanın en çalışkan milleti olarak tanımlanır. Japonya'da yakın zamana kadar şirketlerin dörtte biri çalışanlarına ayda 80 saat fazla mesai yaptırıyordu. Bu sebeple yakın zamanda hükümet aylık fazla mesaiye 45 saat limiti getirdi.

Yoğun çalışma baskısı sebebiyle Japonlar birçok uluslararası araştırmada çalışan mutluluğunun en düşük olduğu ülke olarak öne çıkar. Microsoft Japonya da bunu bir orun olarak görmüş olacak ki ağustos ayında özellikle bulunduğu ülke için devrim niteliğinde bir denemeye imza attı.

Microsoft Japonya ağustos ayı boyunca her hafta yaklaşık 2300 çalışanına haftasonunun yanında cuma günü de izin verdi. Üç günlük haftasonu denemesinin çalışmaları ise yakın zamanda paylaşıldı:

Yapılan ölçümlere göre çalışan verimliliğinde üç günlük haftalık izin sayesinde yüzde 39.9'luk artış yaşandı. Yani çalışanlar daha az sürede çok daha fazla iş yaptı.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede tamamlanması gereken işlerin 4 güne sıkışmasıyla özellikle şirket içi toplantıların kısaldığı, bunun da verimliliğe önemli katkıda bulunduğu belirlendi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜŞTÜ

'3 günlük haftasonunun' şirkete tek olumlu katkısı çalışan verimliliğini artırmak olmadı. Bunun yanında söz konusu uygulamanın test edildiği ağustos ayında print edilen kağıt sayısı yüzde 58.7 düştü. Elektrik kullanımındaki düşüş ise yüzde 23.1 oldu. Ayrıca çeşitli sebeplerle işe gelemeyen (hastalık, acil durum....vs.) çalışan sayısında da yüzde 25.4 düşüş yaşandı.

Çalışanların yüzde 92.1'i ise beklendiği gibi uygulamadan memnun olduklarını ifade etti. Şimdi Microsoft Japonya aldığı olumlu sonuçlar ışığında '3 günlük haftasonu' uygulamasını farklı aylarda da hayata geçirmeyi planlıyor.