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        Haberler Bilgi Gündem 3 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI: 3 Haziran dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu?

        3 Haziran reyting sonuçları: 3 Haziran dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu?

        Televizyon ekranlarında 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan yapımların reyting yarışı izleyicilerin gündeminde yer aldı. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan sıralamalar araştırılırken, günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğu merak edildi. Reyting sonuçlarıyla birlikte ekran rekabetinin kazananları ve kategorilere göre oluşan tablo da netleşmeye başladı. İşte reyting sonuçları...

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        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 08:28 Güncelleme:
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        3 Haziran 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilirken, prime time kuşağında ekrana gelen yapımlar arasındaki rekabet dikkat çekti. Gün boyunca “Reytinglerde hangi yapım zirvede yer aldı?” sorusu araştırılırken, Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar merak konusu oldu. İşte 3 Haziran reyting sonuçlarına ilişkin öne çıkan detaylar ve günün izlenme performansı...

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        3 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI

        3 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Farklı kategorilerde ekranlara gelen yapımların Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında nasıl bir performans sergilediği merak edilirken, izleyiciler reyting sıralamasına ilişkin sonuçları araştırmaya başladı.

        3 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        3 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

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        3 HAZİRAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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